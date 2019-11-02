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美內政部停飛陸製無人機

2019-11-02 02:13經濟日報 國際中心／綜合外電

隨著美國政府日益擔憂中國大陸製造產品造成的國家安全風險，美國內政部已下令停飛其整體多達810架無人機，暫停美國聯邦政府最大無人機隊之一的作業，調查是否會造成國安風險。

金融時報與華爾街日報都報導，美國內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）已下令，除撲滅野火與搜救等緊急用途外，不得使用所有大陸製或採用大陸製零件的無人機，直到內政部完成對陸製無人機的潛在國安風險評估。內政部擁有的810架無人機中，每一架都包含陸製零件。

美國內政部擁有的無人機，主要用於撲滅森林大火、調查水土流失、繪製地圖、監控瀕危物種等任務。此舉反映華府日益擔心陸製科技獲美國政府採用後，可能被北京用於蒐集情資。川普執政團隊及國會議員也已特別對陸製無人機提出警告，尤其是全球最大無人機製造商大疆生產的產品。

美國官員擔心，美國仰賴陸製無人機，可能使關鍵基礎設施面臨風險，擔心這些無人機可能會把資訊傳回北京政府、或傳給其他地方的駭客用於網攻。國土安全部今年初便表示，強烈擔心會把美國數據傳回威權國家情報部門的所有科技產品。國會山莊也有相同顧慮，兩黨參議員先前已通過一項法案，禁止聯邦政府機構購買或使用陸製無人機。

大疆在美國和全球的無人機市占率為70%，內政部有至少121架無人機來自大疆。川普政府先前已以國安風險或侵害人權為由，制裁好幾家大陸企業，最知名的是通訊設備製造大廠華為。

此外，美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）委員蘿森沃塞爾（Kessica Rsonworcel）在出席參院停證會時也警告，華為和中興通訊等陸企可能威脅美國國家安全，因為若使用這些企業的設備，可能會讓大陸政府獲得網攻與竊取智慧財產權等優勢。

貿易戰
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