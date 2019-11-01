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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

智利APEC取消 美中重選簽貿易協議地點

2019-11-01 14:14聯合晚報 華盛頓記者張加／31日電

美國總統川普31日推文指出，美中正在挑選他與中國大陸國家主席習近平簽署第一階段貿易協議的新地點，且很快就會對外宣布。

白宮副發言人迪爾（Judd Deere）31日透過郵件指出，川普昨日致電智利總統皮涅拉，表達支持智利取消舉辦APEC峰會與COP25氣候峰會的決定；美國與重要盟友智利站在一起，致力於和平恢復國家秩序。

川普原本預期在智利舉行亞太經合組織（APEC）峰會期間，與習近平會面並簽署第一階段美中貿易協議。然而，智利30日宣布取消主辦峰會，牽動「川習會」時程。

川普31日透過推特表示，智利因其它原因取消主辦APEC峰會，美國與中國大陸正努力選出簽署第一階段貿易協議的新地點，第一階段協議內容已達整體協議的60%；很快就會宣布新地點，將由川普與習近平簽署協議。

中國大陸商務部發言人31日發布聲明指出，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。

根據路透報導，消息人士指出，美方認為阿拉斯加與夏威夷應是中方可接受的舉行地點。

熟悉中國大陸貿易議題的人士則說，中方提議在澳門舉辦。

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