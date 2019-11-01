美中簽貿易協議 川普在找新地點

2019-11-01 02:55 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



在智利宣布取消在11月主辦的亞太經合會（APEC）峰會後，白宮10月30日表明，期盼在同一時程敲定協議，中國大陸商務部也表示將按原計畫繼續磋商。美國總統川普31日表示，正與中國大陸合作尋找簽署協議的新地點，「近期就會宣布」。

智利宣布取消主辦APEC峰會後，這使得川普與中國大陸國家主席習近平原定在峰會見面、簽署第一階段貿易協議的計畫遭遇障礙。

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不過，川普31日在推特表示：「近期將宣布（簽署協議）的新地點。習近平主席和川普總統將確實簽署（協議）！」他說，大陸和美國正在合作遴選簽署第一階段貿易的新地點，而第一階段協議涵蓋整體協議的約60%。

大陸商務部31日則發表聲明說，兩國協商代表本周五（11月1日）將再次通話，「目前磋商工作進展順利，雙方將按原計畫繼續推進磋商等各項工作」。大陸談判代表劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財長米努勤上周曾經通話，確認部分貿易協議文本的技術性磋商基本完成。

智利取消11月16、17日的APEC峰會。中國商務部前副部長魏建國對此表示：「我不認為APEC會議取消將影響美中貿易協議。會面可改到中國、美國或任何第三國。」