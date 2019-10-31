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貿易協議在即？中國仍在遲疑

2019-10-31 21:57德國之聲 德國之聲中文網

正在新加坡參加一經濟論壇的曹德榮周四(10月31日)表示，每年購買400~500億美元美國農產品的目標太高，難以保證實現。他認為，中國企業購買多少美國產品，應當由市場實際需求來決定，而不是設立固定的購買量和具體的時間範圍。

曹德榮建議，中國政府可以取消對美國農產品的報復性關稅，從而推動進口貿易正常化。

此前，特朗普總統對外界表示，中方已經在貿易談判中許諾每年進口500億美元的美國農產品。與2017年的240億相比，這一目標值翻了一倍有余。

美中雙方原本計劃在11月的智利APEC峰會上簽署第一階段貿易協議。盡管智利方面出於內政因素取消了峰會，但是美中雙方依然表示對近期內簽署協議充滿信心。

但是同一天，彭博社援引一匿名消息人士稱，中國官方其實對協議的簽署充滿了懷疑。在與到訪北京的訪客的一些私人談話中，中方官員都表示，北京不會在最棘手的問題上屈服。中方官員還對特朗普總統的出爾反爾表示擔心，認為他隨時有可能反悔。

延續了一年半的貿易戰對中國經濟造成了巨大的下行壓力。周四（10月31日），中國官方公布了10月的制造業采購經理人指數(PMI)。該指數降至49.3（上月為49.8），這也是該指數連續第六個月處在榮枯線（50）下方。

與此同時，10月服務業等行業的商務活動指數也環比回落0.9個百分點，降至52.8，制造業與非制造業PMI指數的雙雙回落，拉低10月份綜合PMI產出指數至52。

文山/樂然（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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