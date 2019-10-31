貿易協議在即？中國仍在遲疑

2019-10-31 21:57 德國之聲 德國之聲中文網



正在新加坡參加一經濟論壇的曹德榮周四(10月31日)表示，每年購買400~500億美元美國農產品的目標太高，難以保證實現。他認為，中國企業購買多少美國產品，應當由市場實際需求來決定，而不是設立固定的購買量和具體的時間範圍。

曹德榮建議，中國政府可以取消對美國農產品的報復性關稅，從而推動進口貿易正常化。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此前，特朗普總統對外界表示，中方已經在貿易談判中許諾每年進口500億美元的美國農產品。與2017年的240億相比，這一目標值翻了一倍有余。

美中雙方原本計劃在11月的智利APEC峰會上簽署第一階段貿易協議。盡管智利方面出於內政因素取消了峰會，但是美中雙方依然表示對近期內簽署協議充滿信心。

但是同一天，彭博社援引一匿名消息人士稱，中國官方其實對協議的簽署充滿了懷疑。在與到訪北京的訪客的一些私人談話中，中方官員都表示，北京不會在最棘手的問題上屈服。中方官員還對特朗普總統的出爾反爾表示擔心，認為他隨時有可能反悔。

延續了一年半的貿易戰對中國經濟造成了巨大的下行壓力。周四（10月31日），中國官方公布了10月的制造業采購經理人指數(PMI)。該指數降至49.3（上月為49.8），這也是該指數連續第六個月處在榮枯線（50）下方。

與此同時，10月服務業等行業的商務活動指數也環比回落0.9個百分點，降至52.8，制造業與非制造業PMI指數的雙雙回落，拉低10月份綜合PMI產出指數至52。

文山/樂然（路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】