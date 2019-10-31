智利停辦APEC 白宮：仍盼與中方簽貿易協議

示威者廿九日在智利首都聖地牙哥破壞交通號誌。 （路透） 分享 facebook

距離原訂十一月十六日至十七日舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會只剩約兩周，主辦國智利總統皮內拉卅日突然宣布，將取消舉辦ＡＰＥＣ，原訂十二月二日至十三日舉行的第廿五屆聯合國氣候變化大會（ＣＯＰ２５）也不舉辦，原因是該國示威持續未歇，政府難以弭平民怨。

皮內拉在首都聖地牙哥的總統府發表談話說：「我們非常了解ＡＰＥＣ和ＣＯＰ對智利及世界的重要性，但是，我們基於常識而做出這項決定。」

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皮內拉說，智利政府已通知與會國領導人取消舉辦峰會一事。美國白宮官員卅日上午表示，從新聞報導得知峰會取消，相當驚訝，正在進一步了解。

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平原計畫在ＡＰＥＣ會後舉行「川習會」，並且簽署第一階段貿易協議，原本是峰會場邊最大亮點。

美國國會山莊報報導，峰會究竟是完全取消，還是另覓地點舉辦，還無法確認。該報記者詢問白宮，峰會取消是否會影響美中簽署貿易協議？或是川普和習近平將另覓地點會面？

白宮副發言人表示，目前看來，ＡＰＥＣ不會在智利舉行，還在等待關於舉行地點的可能資訊，針對美中簽署第一階段貿易協議，仍期待與中國大陸在原本預定時間簽署。

智利政府本月六日調漲地鐵票價，引發中學生和大學生率先上街抗議，後來演變成反政府示威，十八日激化成暴力衝突，並從聖地牙哥擴大至全國各地，迄今至少造成十多人死亡。皮內拉廿六日宣布改組內閣，但是無法消除民眾對於社會不平等的怒火。

皮內拉一度宣布全國十六個大區中十五個大區部分或全部進入緊急狀態。緊急狀態雖然已於廿八日零時解除，皮內拉也於同日宣布改組內閣，撤換八名首長，但民眾廿九日再度走上各地街頭抗議，要求當局進行經濟和政治改革。光是首都聖地牙哥就有近一萬人聚集在廣場，有些人試圖前往總統府，因此跟鎮暴警察發生衝突。當天的衝突包括警方向示威者使用水炮車並施放催淚瓦斯，抗議人士則丟擲石塊反擊。