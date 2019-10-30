華為去美化 擬結盟三安
2019-10-30 13:14
世界日報 記者陳昱翔
／北京30日電
中國媒體披露，華為「去美化」策略延伸至第五代行動通訊（5G）關鍵零組件PA（功率放大器），不僅自主研發PA，並委託積極進軍半導體等新領域的中國LED龍頭三安旗下三安集成代工，藉此降低對安華高、Skyworks等美系PA廠的依賴。
法人分析，美中貿易戰爆發後，美國對關鍵零組件輸出至中國進行相當程度的限制，而中國科技廠為避免發生斷鏈危機，積極加速扶植中國製產品，並展開一系列打造自主供應鏈的布局。
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法人指出，華為產品涵蓋5G基地台、手機等當紅領域，需要大量PA。過去華為的PA大多由美系業者提供，並且集中下單砷化鎵代工龍頭穩懋代工。華為此時在PA領域結盟三安，除了自身「去美化」策略考量之外，也有一部分原因是避免供應鏈過於集中風險。
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