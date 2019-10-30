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美國FCC擬禁華為、中興 中國斥：經濟霸凌

2019-10-30 13:16世界日報 中國新聞組／北京30日電

美國聯邦傳播委員會（FCC）主席派伊28日提案，將禁止美國鄉村電信營運商採購對美國國家安全構成威脅的通信產品，像是中國華為技術與中興通訊。這項提案預計11月19日投票表決。中國外交部回應稱這是美方的「經濟霸凌」行為，是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定，不會得到國際社會的認同和支持。

中國外交部發言人耿爽29日表示，中國「堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，以莫...
中國外交部發言人耿爽29日表示，中國「堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名濫用國家力量，打壓特定的中國企業」。圖為武漢街頭華為和中興標徽的廣告牌。（路透資料圖片）
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中央社報導，派伊28日發出新聞稿表示，他28日向委員會提出一項共兩部分的提案，希望確保美國通訊網路安全。FCC是美國電信事業監管機構，委員會由五人組成，成員包括民主黨和共和黨人。

這項提案將禁止接受FCC基金的美國鄉村電信營運商向對美國國家安全構成威脅的企業購買設備或服務，像是中國華為技術或中興通訊。

他在提案中建議，要求獲得FCC基金的合格電訊營運商從其網路中刪除特定企業的現有設備和服務，並徵求有關如何向這些營運商提供財務援助意見，以協助企業過渡到更受信任的供應商。草案也將透過訊息收集協助評估合格電訊營運商在其網路中，使用華為和中興設備的程度以及拆除與更換設備成本。

派伊在聲明中表示，隨著美國網路將升級到下一代無線技術，不能忽視中國試圖透過網路漏洞從事間諜活動、植入惡意軟體和病毒，危及美國關鍵通訊風險網路，這涉及5G和美國安全，美國經受不起冒險。中國一再表明願意竭盡所能做到網路安全，但中國法律要求所有受其管轄的企業秘密遵守中國情資部門要求。

派伊表示，FCC必須確保85億美元(約600億人民幣)的服務基金不會遭逢國家安全威脅，並在面對這類風險時發揮作用。派伊今年3月時即曾提出類似提案，要求禁止利用FCC基金採購對美國國家安全帶來威脅的企業設備與服務，當時並未點名華為與中興。

對此，中國外交部發言人耿爽29日回應稱，中國「堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名濫用國家力量，打壓特定的中國企業」。

路透報導，華為、中興將有30天的時間來挑戰FCC的國家安全風險認定，強制要求移除設備的最後命令，預計最早將在明年發布。儘管面臨美國的施壓，但近幾個月歐洲幾個國家並未同意對華為實施禁令。

中國外交部發言人耿爽29日表示，中國「堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，以莫...
中國外交部發言人耿爽29日表示，中國「堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名濫用國家力量，打壓特定的中國企業」。(取材自外交部官網)
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