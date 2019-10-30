中美貿協進度不明 新疆成談判變數？

2019-10-30 11:08 德國之聲 德國之聲



路透社報導，美國政府官員周二(10月29號)表示，中美之間的臨時貿易協議可能無法如期下個月在智利簽署，但這並不代表協議破裂。

為了讓美國總統川普和中國國家主席習近平在11月16日至17日在智利舉行的亞太經濟合作峰會(APEC)上簽署第一階段貿易協議，美中談判人員正在全力趕工確認細節。

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但現在傳出雙方可能無法如期達成目標。匿名政府官員說：「如果沒有在智利簽署，並不代表協議破裂。只是還沒有準備好。」他表示，就算協議還沒有定本，但雙方談判進展良好。

川普、美國財政部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）和其他美國高級官員都表示，在將近16個月的貿易戰之後，雙方正取得良好進展。他們也同時指出，協議沒有在APEC峰會上完成也沒問題。

談新疆對談判「沒有幫助」

中國駐聯合國大使張軍周二警告說，美國在世界性組織上批評北京在新疆的政策對兩國的貿易談判沒有幫助。

他對記者說：「貿易談判正在進行中，我們有看到進展.....我認為這對於良好地解決貿易談判問題沒有幫助。」

美、英、德和其他十幾個國家周二在聯合國要求中國停止對維吾爾和其他穆斯林少數民族的拘留。根據路透社閱讀過的聯合聲明，簽署者向有193個成員國的聯合國內部的聯合國人權委員會遞交此聲明。

據了解，此聲明將在周二消除種族歧視大會權利委員會的會議上發表。路透社引述外交官表示，支持該聲明的國家還包括：阿爾巴尼亞、澳大利亞、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、日本、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、荷蘭、新西蘭、挪威和瑞典。

聲明中說：「我們呼籲中國政府在新疆和整個中國境內遵守其國家法律、國際義務和承諾，尊重包括宗教信仰或信仰自由在內的人權。」聲明也敦促中國「立刻」執行聯合國獨立專家關於新疆局勢的建議，「包括避免任意拘留維吾爾人和其他穆斯林社群成員」。聲明也提到：「我們對中國當局在聯合國論壇上對新疆表示關注的民間社會代表的騷擾和恐嚇表示關切。」

【 本文章由德國之聲授權提供】