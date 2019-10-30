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APEC川習會 傳下月17日簽臨時貿易協議

2019-10-30 00:03聯合報 華盛頓記者張加、國際中心／綜合報導

美國總統川普廿八日透露，會比預定時間更早簽署美中第一階段貿易協議。 （美聯社）
美國總統川普廿八日透露，會比預定時間更早簽署美中第一階段貿易協議。 （美聯社）
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美中貿易談判持續朝正面發展。美國總統川普廿八日表示，預期會比預定時間更早簽署美中第一階段貿易協議。南華早報引述消息人士的話指出，若「一切順利」，川普和中國大陸國家主席習近平將在下月十七日的亞太經合會（ＡＰＥＣ）會議結束後，立刻「川習會」簽署臨時貿易協議；內容預料將涵蓋購買美貨、保護智財權、匯率承諾、爭端解決機制等。不過，路透引述白宮官員說法，表示日期還不確定。

南華早報報導，目前美中雙方談判代表正在敲定協議的文本內容，可望及時於下月的「川習會」前完成。若一切按照計畫進行，將是川普和習近平第三度面對面討論化解貿易戰。今年ＡＰＥＣ經濟領袖會議將於下月十六、十七日在智利首都聖地牙哥登場。

美考慮延長陸商品關稅豁免

除了川普對美中達成貿易協議釋出樂觀說法，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）也在同一天發出聲明指出，考慮延長對部分大陸輸美商品的關稅豁免。美國去年七月對價值三四○億美元的陸貨加徵百分之廿五的關稅，去年十二月廿八日宣布其中九八四項大陸進口商品免加徵關稅，豁免期限將於今年十二月廿八日到期。

美國貿易代表署發布聲明指出，考慮延長對部分大陸輸美商品的關稅豁免，圖為中國大陸青...
美國貿易代表署發布聲明指出，考慮延長對部分大陸輸美商品的關稅豁免，圖為中國大陸青島港。 （美聯社）
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ＵＳＴＲ指出，將從十一月一日起，啟動為期一個月的程序，徵求公眾意見，討論是否延長這項豁免期限。若再次展延，期限最長一年。

川普：提前簽第一階段協議

川普廿八日被問到是否準備在ＡＰＥＣ峰會期間，與中方簽署第一階段協議；川普回應，是的，可能會提前簽署協議的重要部分，稱為協議的「第一階段」；他並未透露簽署協議的具體時間。川普重申，可能會比原本預定的時間提前許多，應該會簽署協議，而會議安排在智利舉行。

分析師預期，在美中簽署協議後，美國原定十二月對約一千六百億美元陸貨加徵百分之十五關稅的計畫，將會延後。南早報導，這分協議預料將包含要求大陸保護智慧財產權的條款。

報導說，美中也可能同意避免為了取得貿易優勢而讓貨幣貶值，把雙方多年前的承諾文字化；中方除了將採購大量美國農產品，也可能承諾購買美製飛機與美國能源產品的承諾，特別是液化天然氣。

協議也可能納入新的爭端解決機制，確保雙方都能履行承諾，並以雙方立足點平等的體制取代美方原先提議的執法機制。

貿易戰
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