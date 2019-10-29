美中第一階段貿易協議 川普：可望提早簽署
2019-10-29 13:07
世界日報 華盛頓記者張加
／綜合報導
美中貿易談判獲進展，美國總統川普28日表示，預期會比預定時間更早簽署美中第一階段貿易協議；美國貿易代表署（USTR）同日發布聲明指出，考慮延長對部分中國輸美商品的關稅豁免。
川普28日赴芝加哥前回覆媒體提問，被問及是否準備在智利亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與中國簽署第一階段協議；川普回覆，是的，可能會提前簽署協議的重要部分，稱為協議的「第一階段」。川普並未透露簽署協議的具體時間。
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川普重申，可能會比原本預定的時間提前許多，應該會簽署協議，而會議安排在智利舉行。
USTR去年7月6日依據「301調查」對價值約340億美元(約2400億人民幣)的中國輸美商品加徵25%關稅，於12月豁免部分商品關稅，豁免期限至今年12月底；根據美國聯邦公報與USTR聲明，USTR將自11月1日啟動程序，徵求公眾評論意見，考慮是否延長這些商品的豁免期限，最長可延12個月。
美國聯邦公報去年12月28日發布通知，USTR批准984件申請豁免關稅案件，這些獲豁免的商品屬於第一輪340億美元中國商品關稅清單。
川普政府去年6月公布對價值500億美元自中國進口商品加徵關稅，分兩批實施，第一輪對340億美元中國輸美商品加徵25%關稅，於7月6日生效；第二輪對價值160億美元中國輸美商品加徵25%關稅，於8月23日開始徵稅。
川普政府在公布加徵關稅商品建議清單時，也提供企業申請關稅豁免的程序，自美中貿易爭端以來，USTR已多次公布豁免清單。
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