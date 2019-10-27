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替中國原料「洗產地」？加拿大金剛石鋸片 美初步認定反傾銷

2019-10-27 18:03世界日報 中國新聞組／北京27日電

美國商務部25日宣布了一項肯定性的涉及金剛石鋸片反規避調查結果。商務部初步認定，加拿大生產商使用中國進口的原料生產金剛石鋸片，之後出口到美國市場，從而規避美國對中國金剛石鋸片的反傾銷措施。

美國之音報導，此次反規避調查涉及加拿大的普魯泰克金剛石工具公司（Protech Diamond Tools Inc.）。商務部將指示美國海關和邊境保護局對該公司徵收關稅保證金，稅率為82.05%，與對中國金剛石鋸片生產商的反傾銷稅率相同。商務部預計將於2020年2月24日公布最終裁決。

美國法律規定，對國外出口傾銷商躲避美國反傾銷稅的行為，商務部可以施加反規避措施。

自川普政府上任以來，商務部已在反規避調查中作出了30項初步或最終的肯定裁決，比上屆政府同期作出的此類裁決增加了233%。

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