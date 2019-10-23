批美國揮關稅大棒 中國：絕不拿核心利益交易

2019-10-23 13:46 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 陳言喬 ／北京23日電



中國外交部副部長樂玉成22日暗批美國說，「中國不覬覦別國的發展成果，也絕不允許別國破壞中國的穩定和安全，絕不拿核心利益作交易。無論是在陸上，還是海上，無論在台灣、香港，還是在新疆、西藏，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果」。

中國副外長樂玉成22日在第九屆北京香山論壇上表示，中美之間沒有解決不了的分歧。（路透） 分享 facebook

樂玉成22日在第九屆北京香山論壇第三次全體會議上作主旨發言時，作上述表示。他說：「中國讓占世界五分之一的中國老百姓過上安心安穩的好日子，本身就是中國對世界和平發展事業的重大貢獻。中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國；中國好，世界會更好。」

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在問答環節中，樂玉成回應「美國把中國視為對手、中國把美國視為什麼」的問題時表示，中美摩擦讓世界憂心忡忡，市場給出了答案希望中美停止貿易戰，坐下來好好談，「只要出現任何好消息，股市立刻漲上去，美國對中國加徵關稅，股市嘩就下來了」。

他表示，「答案很清楚，中美還是要做夥伴，還是要合作」。在全球化的背景下，任何國家之間都是相互依存，相互交融，沒有哪個國家能不依靠，不合作就能實現目標和理想，這是不可能。

樂玉成表示，中方不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒，對中國搞極限施壓，這是舊思維，行不通的。中方主張發展，建設協調穩定的中美關係。美國不用擔心中國發展乃至動了他們的乳酪，損害到美國的利益。

他說，中國的發展是為了讓中國老百姓過好日子，不存在取代、挑戰、威脅誰的問題。希望中美相互尊重、平等合作，有問題好好商量，中美之間沒有解決不了的分歧。

樂玉成說，中國的發展離不開和平的國際環境，穩定的國際秩序。特別是在全球化時代，世界各國相互交融，任何一個國家不可能關起門來搞建設實現繁榮。

樂玉成強調，在合適的溫度下，雞蛋可以變成小雞，但在任何溫度下，不可能把石頭變成小雞。中國要發展、要實現民族振興，只能靠自己雙手，不可能靠別國的施捨，不能指望天上掉餡餅，更不可能靠占哪個國家的便宜來實現。

樂玉成還表示，下一步，中國將繼續擴大開放力度，進一步自主降低關稅水平，全面取消外資准入負面清單之外的限制，創造更好的營商環境。