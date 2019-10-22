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美列陸企黑名單 陸：不傷科技基本面

2019-10-22 23:56聯合報 特派記者陳言喬／北京報導

大陸工業和信息化部昨表示，中國大陸5G商用開局良好，截至9月底三家基礎電信企業已...
大陸工業和信息化部昨表示，中國大陸5G商用開局良好，截至9月底三家基礎電信企業已在開通5G基站8萬餘個。圖為重慶解放碑商圈擺放「5G」標識。 （中新社資料照）
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中美貿易摩擦，美國把大陸部分科技公司納入黑名單，大陸工業和信息化部發言人黃利斌昨天表示，美國單方面建立的「實體清單」，並不能傷及中國科技發展的基本面。大陸的科學技術能夠克服初期一無所有的困難，也有信心突破現階段技術發展的瓶頸。

大陸工信部昨天發布前三季工業信息運行情況，在面對媒體提問時，黃利斌表示，美國單方面建立「實體清單」，部分對美依存度較高的行業和產品的出口受到了一定影響，但總體來看，並不能傷及大陸科技發展的基本面，部分科技企業的短暫波動也不能影響大陸科技水準發展長期向好的態勢。面對美國打著經貿摩擦的幌子，對大陸實施高新技術封鎖的嚴峻形勢，大陸依然信心堅定。

他說，大陸仍將以開放的心態和包容的胸懷看待中美貿易摩擦問題，不關起門來搞建設，不一味強調「自主可控」，不與國際產業發展脫鉤，堅定不移提升對外開放水準，進一步對外資開放電信、互聯網、汽車等領域，繼續提高知識產權保護水準，營造良好的營商環境。

黃利斌敦促美方尊重事實，尊重雙方業界希望加強合作的強烈願望，尊重多邊貿易規則，審慎行事。

中方也將密切關注所謂「實體清單」，並會採取所有的適當措施，堅決捍衛中方的合法權益。

媒體提問，中國大陸企業到海外發展要注意什麼，官方有什麼具體建議？工信部信息通信發展司司長聞庫表示，中國大陸企業不僅要走向世界，更重要的是要融入世界，在國際上經營的中國企業，首先要遵照所在國的法律法規，在確保合規經營的前提下，結合企業自己的資源和能力開展良性競爭。

大陸工業和信息化部昨天公布最新工業與通信業運行情況，第三季增長百分之五，比一季和二季分別回落一點五和零點六個百分點。但九月份的工業經濟增速已較八月回升，第四季會保持現有良好的趨勢，會優於第三季的表現。

黃利斌表示，前三季大陸全國規模以上工業增加值同比增長百分之五點六，處於年度百分之五點五至六的預期目標區間，用四句話概括就是「總體平穩、符合預期、頂住壓力、成績不易」。

黃利斌說，大陸正以「穩運行、促轉型、注活力、強信心」，全力促進生產。

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