親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

第18屆卓越新聞獎 聯合報系獲6項入圍

永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

禁令難執行 美政府仍大量用中國製監控攝像頭

2019-10-22 13:10世界日報 中國新聞組╱北京22日電

美國國會去年通過立法， 禁止聯邦機構採購包括海康威視在內的幾家中國企業生產的監控設備。今年10月8日，美國商務部又再次將海康威視、大華等八家中企列貿易管制「黑名單」，禁止美企與名單機構合作。但一年多來，數以千計中國製造的違禁攝像頭，仍遍布美國的軍事基地和政府部門。

華爾街日報報導，美國前政府IT官員表示，更換監控設備的進程一直很慢，部分原因是更換它們的成本和復雜性。

安全技術公司Forescout的統計數據指出，仍有2700多個違禁攝像頭在美國聯邦政府部門投入使用。鑑於這家公司無法獲取全部數據，實際安裝且還在工作的攝像頭的數字可能還要更高。

報導援引美國國土安全部負責網路安全的官員曼弗拉的話說，政府在努力解決更換那些有問題的攝像頭的同時，也得考慮更換它們的成本。

曼弗拉表示，由於更換設備的昂貴成本，使得美國政府仍處於「被監控的危險之中」。

「這些機構並非不擔心其中的風險，也並非不願採取行動，」她說，「問題往往歸結於，他們必須平衡這些需求。」

華爾街日報日前發現，自去年對相關產品的銷售禁令生效後，美國政府機構和部門仍可以透過政府渠道，採購海康威視和大華的監控設備。

報導中特別指出，雖然該法案表示，只有在政府機構提出逐步淘汰計畫，並決定從其網路中刪除設備的情況下，才可以獲得禁令的豁免權。但該法案並未就更換設備一事分配任何資金。

曼弗拉說，只有由管理和預算辦公室牽頭，整個美國政府共同努力，才有可能會制定有關指令，即規定可以購買和繼續使用哪些設備代理商的產品。

另據觀察者網報導，針對此前被美國列入出口管制「實體清單」一事，海康威視近日舉行業績說明會透露，在遵守美國出口管制相關規定的前提下，目前大部分美國供應商都已經陸續恢復供貨。公司對境內業務的預期是穩中有進，海外業務進入平穩增長的階段。

貿易戰
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美對陸12月加稅 有望喊卡

2019-10-21 23:29

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

2019-10-22 09:00

面對美國封鎖 陸：有信心突破工業技術發展瓶頸

2019-10-22 11:35

陸副外長樂玉成中美貿易談判有進展 無解決不了問題

2019-10-22 10:40

美商務部長羅斯：下月不見得會簽美中貿易協議

2019-10-21 21:04

大陸請求WTO准許對美國進行制裁 涉及24億美元

2019-10-21 20:31

反制美科技制裁 陸開放晶片RISC-V逾百家結盟

2019-10-21 17:25

美官員：美中競爭不存在對抗 美國不想跟大陸分裂

2019-10-21 17:22

經濟前景不明朗 IMF下修成長預測

2019-10-21 16:57

任正非：美國打壓中國如同當年壓制日本

2019-10-21 15:39

華為正就授權5G技術 與美國企業早期談判

2019-10-21 10:32

27年最低！中國第三季GDP跌到6%

2019-10-19 13:47
看更多

熱門文章

泰版甄嬛傳？詩妮娜妃子上位不成 反被泰王撤頭銜

2019-10-21 22:37

搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

2019-10-21 14:33

泰版甄嬛傳！泰王廢妃 不只因她想篡位當皇后…

2019-10-22 11:00

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

2019-10-22 09:00

好「胸」高爾夫正妹球員 揮桿引70多萬人按讚觀看

2019-10-21 21:36

川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05

川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41

日本珍奶熱絲毫不見退燒跡象 連黑道都參一咖

2019-10-21 20:11

房東趕走20年租客 整理時屋內髒亂還挖出一具腐屍

2019-10-21 15:24

反制美科技制裁 陸開放晶片RISC-V逾百家結盟

2019-10-21 17:25

影／羞辱撤退！美軍撤離敘北城鎮時 沿途遭庫德族丟馬鈴薯

2019-10-22 08:46

飛機廁所外洩不明氣體 空服員昏倒乘客不適緊急降落

2019-10-22 10:18

神！8歲男孩靠一項技能 買了房子還霸氣養全家

2019-10-22 11:33

大陸請求WTO准許對美國進行制裁 涉及24億美元

2019-10-21 20:31

中途島戰後沈船77年！日軍航母找到了 研判是赤城號

2019-10-21 19:57

美對陸12月加稅 有望喊卡

2019-10-21 23:29

強生希望破滅 英國會議長拒再度表決脫歐協議

2019-10-21 22:49

日皇即位禮下午登場…先行祭天照大神等古禮 2千賓客出席

2019-10-22 10:38

氰化物毒殺6名家人 蛇蠍婦改遺囑吞家產嫁姦夫

2019-10-22 09:48

美商務部長羅斯：下月不見得會簽美中貿易協議

2019-10-21 21:04

哈吉貝颱風重創日本陰影下 日皇德仁正式宣告即位

2019-10-22 12:10

新日皇今登基 颱風不請自來

2019-10-22 00:25

任正非：美國打壓中國如同當年壓制日本

2019-10-21 15:39

Uniqlo廣告喚起慘痛過去 南韓急下架

2019-10-21 16:14

全球陷入負利率 恐致經濟蕭條

2019-10-22 00:26

美中貿易協議樂觀跡象 美股三大指數全面上揚

2019-10-22 06:58

強生版協議案今再表決遭拒 脫歐恐續延

2019-10-22 00:03

影／男從路邊竄出衝撞汽車 出手捶爛擋風玻璃

2019-10-21 14:08

智利示威遭萬名軍警鎮壓 至少11死

2019-10-22 00:09

南韓總理出席日皇德仁即位儀式 將會晤安倍

2019-10-22 09:24

美官員：日本須提醒民眾陸軍事威脅 應裝備攻擊性武器

2019-10-21 18:23

美官員：美中競爭不存在對抗 美國不想跟大陸分裂

2019-10-21 17:22

「川普亂象交易」海撈數十億美元 民主黨促查內線交易

2019-10-22 07:52

立場丕變 共和黨大老：川普敘國政策有機會成功

2019-10-21 16:10

從印尼到加泰隆尼亞 香港「反送中」模式能被複製？

2019-10-21 17:42

日本7-11啟動非24小時營業 8家分店將在深夜時段打烊

2019-10-22 00:33

紐時分析川普視野：為何他願意沒拿到好處就撤軍？

2019-10-22 12:12

自家度假村辦G7 白宮幕僚長：川普自認仍在餐旅業

2019-10-21 19:18

退休金制度 荷蘭丹麥最佳 中日韓後段班

2019-10-21 14:06

席勒：川普效應加持 美國短期內不會衰退

2019-10-21 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top