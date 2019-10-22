禁令難執行 美政府仍大量用中國製監控攝像頭

2019-10-22 13:10 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



美國國會去年通過立法， 禁止聯邦機構採購包括海康威視在內的幾家中國企業生產的監控設備。今年10月8日，美國商務部又再次將海康威視、大華等八家中企列貿易管制「黑名單」，禁止美企與名單機構合作。但一年多來，數以千計中國製造的違禁攝像頭，仍遍布美國的軍事基地和政府部門。

華爾街日報報導，美國前政府IT官員表示，更換監控設備的進程一直很慢，部分原因是更換它們的成本和復雜性。

安全技術公司Forescout的統計數據指出，仍有2700多個違禁攝像頭在美國聯邦政府部門投入使用。鑑於這家公司無法獲取全部數據，實際安裝且還在工作的攝像頭的數字可能還要更高。

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報導援引美國國土安全部負責網路安全的官員曼弗拉的話說，政府在努力解決更換那些有問題的攝像頭的同時，也得考慮更換它們的成本。

曼弗拉表示，由於更換設備的昂貴成本，使得美國政府仍處於「被監控的危險之中」。

「這些機構並非不擔心其中的風險，也並非不願採取行動，」她說，「問題往往歸結於，他們必須平衡這些需求。」

華爾街日報日前發現，自去年對相關產品的銷售禁令生效後，美國政府機構和部門仍可以透過政府渠道，採購海康威視和大華的監控設備。

報導中特別指出，雖然該法案表示，只有在政府機構提出逐步淘汰計畫，並決定從其網路中刪除設備的情況下，才可以獲得禁令的豁免權。但該法案並未就更換設備一事分配任何資金。

曼弗拉說，只有由管理和預算辦公室牽頭，整個美國政府共同努力，才有可能會制定有關指令，即規定可以購買和繼續使用哪些設備代理商的產品。

另據觀察者網報導，針對此前被美國列入出口管制「實體清單」一事，海康威視近日舉行業績說明會透露，在遵守美國出口管制相關規定的前提下，目前大部分美國供應商都已經陸續恢復供貨。公司對境內業務的預期是穩中有進，海外業務進入平穩增長的階段。