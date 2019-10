經濟前景不明朗 IMF下修成長預測

2019-10-21 16:57 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



儘管不到經濟衰退,世銀、IMF與各國財長紛紛警告全球正在面臨2008年以來最差的經濟成長。(photo by QuoteInspector.com via flickr, used under CC License) 分享 facebook

受到貿易戰的影響,國際貨幣基金與世界銀行在年度大會結束後,再度下修明年的全球經濟成長預測。儘管IMF、世銀和各國財長在用字上十分謹慎,不認為2020會經濟衰退,但都在會議上對於貿易戰帶來的不確定性,與全球的對經濟衰退的抵抗力感到憂心。

貿易戰是主因

根據《路透社》報導,美國自從川普上任後,就不斷地與其他國家檢視、修正貿易關係,並選擇與中國大打貿易戰,世銀與IMF一致認為這已經影響到全球經濟。世銀總裁馬爾帕斯就表示,美國1940成立IMF時,其宗旨是經濟繁榮沒有界線,而且大家都應從共享繁榮中獲利。

美國擁有龐大的國內消費市場,因此貿易戰帶來的經濟損失大多由其他國家承受。歐盟經濟與金融事務執委莫斯科維奇就指出,歐盟依賴出口與開放貿易,近來感受深刻。德國財長舒爾茲就表示,德國2018年的GDP,有高達40%是出口所貢獻,而德國的2019年出口成長預測已經從1.5%下修到0.5%,讓很多德企縮減或撤回投資計畫。

不光是出口大國,仰賴觀光的冰島同為受害者。冰島央行總裁詹森表示,冰島自2008年破產並進行改革後,外匯存底是藉著每年來冰島觀光的250萬名外國遊客逐年累積,但因為中美貿易戰開打,冰島今夏的觀光人數比去年同期銳減了15.6%。

美國西沙加緬度市市長卡巴頓也跳出來表示,貿易戰也對美國國內小城造成實質影響。川普針對鋼鐵和鋁的高關稅與新北美貿易協定的不確定性,就已經讓政府在規劃一項1億美金的基礎建設計畫時,面臨80%的報價漲幅,因為廠商擔心未來會被課稅。

全球經濟最低點

《金融時報》指出,IMF新上任的執行董事格奧爾基耶娃就巧妙地利用華盛頓現在的天氣與俄羅斯詩人普希金的詩句來形容全球經濟趨勢,「秋天的呼吸開始讓道路結冰」,她如此引用。儘管IMF將明年的經濟成長預測下修到3%,不到經濟衰退定義的2.5%,全球經濟仍在邁向自2008年金融危機以來的最低點。

IMF首席經濟學家戈皮納特就擔心,財貨生產的衰弱,可能會連帶影響到金融服務,進而將全球帶進低潮。IMF也警告,許多企業至目前為止已經累積許多債務,再加上許多國家已經實行低利率或負利率政策,若全球經濟真的開始衰退,世界各國是否有辦法採取措施提振經濟,是個值得擔心的議題。

