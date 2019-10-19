貿易戰要結束了？11月智利見分曉

2019-10-19 20:07 德國之聲 德國之聲



政府副總理劉鶴稱，與美方在諸多領域取得實質性進展。美聯社資料照片 分享 facebook

中方首席談判代表、政府副總理劉鶴周六（10月19日）稱，雙方在諸多領域取得實質性進展，美中可在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切，簽署所達成協議的基礎已然奠定。美國時間周五，美國總統特朗普表示，他認為，至11月16-17日亞太經濟合作組織（(APEC）智利峰會召開，將能簽署協議。

特朗普和中國主席習近平均將出席峰會。特朗普在華盛頓的一次記者會上表示，美中之間的合作很順利。一星期前，在與劉鶴會晤後，特朗普宣布美中在貿易爭端中取得了一致。他稱，雙方所達成的部分協議涉及知識產權、貨幣和金融服務。

一年多來，美中這兩個全球最大經濟體互征特別關稅，嚴重拖累世界經濟。德國出口商近來也已感受到了貿易爭端的後果。

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前景仍十分光明

劉鶴是在中國東部城市南昌舉行的2019年世界虛擬現實產業大會发言時對美中能簽署部分協議做樂觀表態的。他指出，停止貿易戰升級將惠及中美雙方和整個世界，是生產者和消費者的共同期盼。

在貿易戰嚴重影響制造業、打擊投資人信心的背景下，今年第三季度，中國經濟增長6.0%，為近30年來最低值。

劉鶴周六表示，中國將加大對關鍵技術的投資，改善經濟結構，經濟发展前景仍"十分光明"。劉鶴稱，"我們不擔心短期經濟波動，完全有信心、有能力確保宏觀經濟大局穩定。"

國際貨幣基金組織本周四表示，華盛頓和北京上周達成的部分貿易協議有助於減輕兩國過去15個月互征特別關稅對全球經濟造成的傷害。該組織新任總干事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）稱，隨著美中結束貿易緊張，全球經濟增長受到的影響將由0.8%降至0.6%。

凝煉/任琛（路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】