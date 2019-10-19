27年最低！中國第三季GDP跌到6%
2019-10-19 13:47
世界日報 特派記者陳言喬
／北京報導
中國國家統計局18日公布最新經濟數據，受中美貿易戰等多重因素影響，中國今年第三季國內生產毛額（GDP）增速下滑至6%，創27年半最低水準，低於一般預估水準。
國家統計局發言人毛盛勇表示，初步核算，前三季GDP為69兆7700多億元人民幣（合9兆8500億美元），按可比價格計算，同比增長6.2%。分季度看，第三季增長6%，第二季增長6.2%，第一季增長6.4%。
前三季分產業看，第一產業增加值人民幣4兆3000億元（合6100億美元），增長2.9%；第二產業加值2兆7800多億元（合3900億美元），長5.6%；第三產業增加值37兆6900多億元（合5兆3200億美元），增長7%。
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毛盛勇表示，前三季運行總體平穩，經濟結構持續優化。儘管增速放緩，但這個速度在全球主要經濟體裡是名列前茅的，且主要宏觀經濟指標仍然保持在合理區間：就業總體形勢平穩，全國城鎮調查失業率為5.2%。從價格看，消費者物價指數（CPI）前九個月的平均漲幅是2.5%。
毛盛勇說，前三季服務業增加值增速為7%，當中消費市場、居民消費的服務消費增速超過10%，整體消費對GDP增長貢獻率達到60.5%，服務業的「穩定器」的作用不斷鞏固。
媒體詢問，第四季的GDP增速是否會跌到6%以下？毛盛勇表示，下一階段世界經濟大概率還會放緩，一些先行指標和國際機構的預測都不太樂觀。
但從中國內部來看，有利支撐因素比較多。包括9月製造業PMI有所加快，新訂單指數、生產指數在加快；基礎設施投資最近兩個月都在回升；9月工業生產者出廠價格PPI比8月已在上漲；汽車生產和銷售近兩月降幅已縮小。這些都是比較好的信號，再加上去年四季度基數相對較低，今年四季度經濟保持平穩趨勢是有保證的。
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