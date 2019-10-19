四中全會重頭戲…政治權力安排 牽動對美貿易戰

2019-10-19 13:37 世界日報 記者 世界日報 記者 呂佳蓉 ／台北報導



中共19屆四中全會召開在即，台灣中央研究院政治學研究所副研究員蔡文軒指出，中共四中全會需放在去年中國國家主席習近平廢除任期制，與黨和國家機構改革的大框架背景做觀察。歷來的四中全會具「承先啟後」的作用，今年的四中是在習近平權力更為集中、機構深改後召開，政治上會談論權力運作如何安排得更順利，以因應經濟上對美貿易戰的問題。

10月，中國有兩件事深受矚目，一為才剛過完的中共建政70周年大閱兵，接下來外界關注的焦點將轉向中共19屆四中全會。該會議格外引人關注，原因在於它被視為拖延至今年10月才舉行，主題在8月已定，為「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」。

不過，蔡文軒表示，去年二中與三中接連在春天舉行，讓四中會否在去年底召開引發外界關注，但按中共傳統，四中應在黨代會第三年後召開，今年10月召開並不算延期，反而是三中提前召開。

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蔡文軒提到中美貿易戰，他指出，習近平廢除任期制後，中美發生貿易戰，去年底不開四中，是因為不開的利多於弊，中共的會議基本會在領導人權力鞏固後才召開，顯示黨內對中美貿易戰如何解決還有分歧，習的經濟政策可能受到某些黨內批評。

蔡文軒說，中國特色社會主義與國家治理體系現代化是鑲嵌的，中國特色社會主義與領導者掌握意識形態有關。習的治理形象抓著兩個項目，一為意識形態，一為經濟建設。意識形態上，強調「不忘初心，牢記使命」，意思是不要忘記我們是共產主義的信徒，主題教育、意識形態思想工作在習執政後十分多，代表任何改革不能觸及黨與習權力。

而治理體系現代化與去年深改有關，他表示，中共黨政機構合併後正處在磨合階段，相關的配套有待更進一步的安排，中共一直要削弱怠政問題，因此19屆四中全會不排除會頒布治理創新與產業升級的條例規範。

蔡文軒表示，政治上，習近平在權力集中後，四中全會會檢視如何讓權力安排的更順暢。經濟上，現處在中美貿易戰中，四中全會可能會推出經濟上的相關法規，像是有助於產業升級的方法。最後是人事調整，觀察有無黨員在開會前後期落馬，因為開會期間落馬有震懾效果，會讓黨員更忠誠中共。人事安排調整，也是觀察重點。