報復？中國證實抓2美國人 「無關中美關係」

2019-10-18 15:29 世界日報 中國新聞組／北京18日電



本報系聯合報報導，中美貿易談判前景尚未明朗之際，兩名在中國從事教育工作的美國公民，上月被指控涉嫌非法跨境偷運人員而被捕，目前被扣押於江蘇省鎮江市的拘留所。中國外交部發言人耿爽17日證實，兩名美國人員因涉嫌組織他人偷越邊境已被江蘇省警方刑事拘留，取保候審強制措施。

美國之音報導，兩名美國人員均是美國公司「中華展望協會」（China Horizons）的美國高層，赫倫（Jacob Harlan）及女子艾莉莎‧彼得森（Alyssa Petersen）。彼得森和赫倫在中華展望協會社交媒體網站上發布的眾籌頁面上提到，他們幫助美國大學生獲得了在中國教英語的簽證。中華展望協會指出，由於中美關係問題越來越多，基於無法確保員工的安全，故公司會在本月底結束營業。

聯合報報導，耿爽則表示，兩人因涉嫌組織他人偷越邊境，分別於上月27日和29日被警方拘捕，依法分別採取刑事拘留，取保候審強制措施。並已通報美國駐上海總領館，安排美方領事官員進行領事探視，並依法保障兩人的合法權益。

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華盛頓時報引述消息指出，此事件與一名中國官員詐騙簽證被捕有關，中方逮捕美國公民報復，中美關係迎來風浪。

耿爽強調，此事與當前的中美關係「沒有看出有什麼具體的聯繫。」

美國之音報導，中華展望協會是一家總部在美國愛達荷州的英語教師中介機構。路透報導說，這家公司上星期在社交媒體上發帖稱，該公司在中國經營已有17年，並說對彼得森和赫倫的指控是「虛假的」。

在北京的美國駐中國使館表示，他們知道兩名美國公民被拘留。據報導，使館發言人17日表示：「我們認真履行幫助海外美國公民的責任，並正在關注局勢。」