下月APEC川習會 美中有望簽協議

2019-10-17 01:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國總統川普16日表示，可能要到下月他赴智利參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會並與中國國家主席習近平會晤時，才會簽署美中貿易協議。

川普16日在白宮與來訪的義大利總統馬達雷拉會晤時透露上述訊息，他並表示：「中國三周前已開始向美國農民採購農產品。」

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先前有媒體報導指稱，美中協議簽署前，中國不會開始購買美國農產品，但川普駁斥這種說法。

川普上周宣布，美中已達成第一階段貿易協議。APEC財長15日也對美中終將達成貿易協議表達「溫和樂觀」，並期盼美中於下月在智利首都聖地牙哥召開的APEC峰會期間，簽下一紙貿易協議。

APEC財長和代表15日在聖地牙哥開會，討論下月美中簽署一項完整貿易協議的可能性。地主國智利財長拉瑞恩表示，這類協議「意義重大」。

拉瑞恩雖樂觀以待，但他也警告：「有意簽署是一回事，實際簽署又是另一回事。」