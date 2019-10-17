親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

下月APEC川習會 美中有望簽協議

2019-10-17 01:45經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普16日表示，可能要到下月他赴智利參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會並與中國國家主席習近平會晤時，才會簽署美中貿易協議。

川普16日在白宮與來訪的義大利總統馬達雷拉會晤時透露上述訊息，他並表示：「中國三周前已開始向美國農民採購農產品。」

先前有媒體報導指稱，美中協議簽署前，中國不會開始購買美國農產品，但川普駁斥這種說法。

川普上周宣布，美中已達成第一階段貿易協議。APEC財長15日也對美中終將達成貿易協議表達「溫和樂觀」，並期盼美中於下月在智利首都聖地牙哥召開的APEC峰會期間，簽下一紙貿易協議。

APEC財長和代表15日在聖地牙哥開會，討論下月美中簽署一項完整貿易協議的可能性。地主國智利財長拉瑞恩表示，這類協議「意義重大」。

拉瑞恩雖樂觀以待，但他也警告：「有意簽署是一回事，實際簽署又是另一回事。」

貿易戰
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

任正非：美中不會出現「新冷戰」6G技術十年內投入使用

2019-10-16 18:35

陸盼華府 取消懲罰性關稅

2019-10-16 00:13

大陸證實 與美達初步貿易協議

2019-10-15 23:29

美中達初步協議...美國賺面子 大陸贏裡子

2019-10-13 23:26

美中達初步協議 2,500億美元陸貨暫不加稅

2019-10-13 00:12

熱門文章

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top