親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

買400億美元農產品「大讓步」？ 官媒：市場能消化

2019-10-14 23:56聯合報 特派記者陳言喬／北京報導

美國總統川普11日在白宮會見正在華盛頓進行新一輪中美經貿高級別磋商的大陸國務院副...
美國總統川普11日在白宮會見正在華盛頓進行新一輪中美經貿高級別磋商的大陸國務院副總理劉鶴。 （新華社）
分享

中美新一輪貿易談判傳出好消息，大陸官媒昨紛報導，合作是雙方最好的選擇，接下來將確定第一階段協議文本，以及後續包括農產品採購、匯率問題、金融服務與智慧財產權等其他細節的磋商。

具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」連發兩篇文章，透露未來磋商議題細節。文章稱，中國將購買價值四百億至五百億美元的美國農產品，有人認為中方讓步太大，但實際情況還好。

文章稱，中國大陸現在是全世界最大的農產品進口國。二○一七年，中美貿易戰未開始時，農產品進口金額為一二五○多億美元。其中，從美國進口的農產品總額為二四一億美元。

二○一八年，中國農產品進口總額為一三七一億美元，但同年自美農產品進口額為一六二億美元，同比減少百分之卅三。中國大陸對全球農產品的需求旺盛，即便美國農產品大幅度下降，農產品進口總量仍在穩步提升。

因此，以中國大陸的巨大市場和需求，吸納四百億乃至於五百億美元的美國農產品，是完全有可能。文章稱，中美在農產品領域有較強的互補性，採購美國農產品是中國特有的談判籌碼。

至於匯率協議，文章說，中美間在匯率問題上本無尖銳矛盾。美國財政部長米努勤在本輪磋商期間表示，考慮取消對中國匯率操縱國認定，在第一階段達成平等的貨幣協議，不讓人意外。

金融服務是首次出現在新華社通稿中。文章說，大陸金融服務對外開放正在加速，這方面合作符合雙方利益。

其他議題部分，美方在經貿摩擦對中方的一大訴求是確立協議的實施機制或者說執行機制。但在這個問題上中方始終未曾鬆口。這次措辭轉變為「爭端解決」。文章稱，建立一個平等和相互尊重的爭端解決機制，若能有效管控分歧，這不失為智慧的解決方法。

貿易戰

相關新聞

傳中國盼月底前與美加強協商 敲定第一階段協議細節

2019-10-14 17:50

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:57

中美貿戰暫休兵 選情壓川普 習近平憂經濟

2019-10-14 00:02

休兵難持久 北京邀美赴陸談判

2019-10-14 00:02

美中達初步協議...美國賺面子 大陸贏裡子

2019-10-13 23:26

美中達初步協議 2,500億美元陸貨暫不加稅

2019-10-13 00:12

熱門文章

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

直播不講話 每天67萬人搶著看他K書 結局很歪

2019-10-14 11:00

新幹線為何不停橋上躲水劫？ 專家：恐暴露於強風威脅

2019-10-14 12:40

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

2019-10-14 09:24

日專家：該從「堤防神話」醒來了 撤離逃難較實際

2019-10-14 11:52

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

諾貝爾經濟學獎出爐 美法三學者獲獎

2019-10-14 17:55

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top