買400億美元農產品「大讓步」？ 官媒：市場能消化

2019-10-14 23:56 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京報導



美國總統川普11日在白宮會見正在華盛頓進行新一輪中美經貿高級別磋商的大陸國務院副總理劉鶴。 （新華社） 分享 facebook

中美新一輪貿易談判傳出好消息，大陸官媒昨紛報導，合作是雙方最好的選擇，接下來將確定第一階段協議文本，以及後續包括農產品採購、匯率問題、金融服務與智慧財產權等其他細節的磋商。

具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」連發兩篇文章，透露未來磋商議題細節。文章稱，中國將購買價值四百億至五百億美元的美國農產品，有人認為中方讓步太大，但實際情況還好。

文章稱，中國大陸現在是全世界最大的農產品進口國。二○一七年，中美貿易戰未開始時，農產品進口金額為一二五○多億美元。其中，從美國進口的農產品總額為二四一億美元。

二○一八年，中國農產品進口總額為一三七一億美元，但同年自美農產品進口額為一六二億美元，同比減少百分之卅三。中國大陸對全球農產品的需求旺盛，即便美國農產品大幅度下降，農產品進口總量仍在穩步提升。

因此，以中國大陸的巨大市場和需求，吸納四百億乃至於五百億美元的美國農產品，是完全有可能。文章稱，中美在農產品領域有較強的互補性，採購美國農產品是中國特有的談判籌碼。

至於匯率協議，文章說，中美間在匯率問題上本無尖銳矛盾。美國財政部長米努勤在本輪磋商期間表示，考慮取消對中國匯率操縱國認定，在第一階段達成平等的貨幣協議，不讓人意外。

金融服務是首次出現在新華社通稿中。文章說，大陸金融服務對外開放正在加速，這方面合作符合雙方利益。

其他議題部分，美方在經貿摩擦對中方的一大訴求是確立協議的實施機制或者說執行機制。但在這個問題上中方始終未曾鬆口。這次措辭轉變為「爭端解決」。文章稱，建立一個平等和相互尊重的爭端解決機制，若能有效管控分歧，這不失為智慧的解決方法。