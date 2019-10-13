中國智囊學者：中美貿易協議延宕 要怪川普

2019-10-13 14:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合12日電



美中達成首階段貿易協議，但中國政府高級顧問之一、「中國與全球化智庫理事長」王輝耀認為，美中多次延宕達成實質性的貿易協議，很大程度上要怪川普總統，原因在於他對2020年大選的關注及考量。

美中達成首階段貿易協議，但中國政府高級顧問之一、「中國與全球化智庫理事長」王輝耀認為，美中多次延宕達成實質性的貿易協議，很大程度上要怪川普總統，原因在於他對2020年大選的關注及考量。 歐新社 分享 facebook

王輝耀12日在希臘羅得島(Rhodes)出席一個地緣政治會議期間，向「今日美國報」表示，「聖誕節快到了 ，他(川普)想再次當總統。但美國消費者不會接受所有商品的價格更加高昂。他可以在任何時候都說自己贏得勝利，但不等於他真的贏得了勝利，或是真正達成協議。」

王輝耀沒有直接參與美中貿易談判，但2015年獲委為國務院參事，也是西南財經大學發展研究院院長，是中國著名的智囊學者和政策顧問之一。

對於川普以前多次威脅對中國商品施加懲罰性關稅，他認為其中存在很多因素；同時鑑於川普對不少協議及政策經常反反覆覆，例如退出巴黎氣候協議、撕毀與伊朗核協議等等，因此王輝耀不願回答中國是否擔心與川普簽署的協議能否持久。

他指出，川普的談判風格，在商業世界中「人與人」、「企業與企業」交涉可能有效，然而對於「國與國」而言則無甚效用。他說，其實美中早可以達成貿易協議，問題在於川普對2020年大選的考量而多次延誤。

王輝耀也堅稱，在達成最終貿易協議問題上，中國一直在「通融適應」川普政府所提出的許多核心要求，例如如何處理政府對大型國有企業的補貼，以及要求外國公司轉讓技術的工業貿易政策等。