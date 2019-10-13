美中貿易達協議 美農振奮 美企期待 學者質疑

2019-10-13 14:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合12日電



美國11日宣布美國輸往中國農產品可望大增，美國農民和企業皆歡迎超過一年的關稅戰休兵，但部分經濟學者警告，貿易戰的核心糾紛仍幾無進展，並呼籲政府需要追蹤中國真正採購的農產品數量。

美中達貿易協議 美國農民歡呼 企盼能落實／企業歡迎 但憂爭端仍存 美聯社 分享 facebook

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)11日表示，根據美中初步貿易協議的部分內容，美國農產品的年度銷售額可望增長到400億到500億元，有機會比中國2017年向美國採買240億元農產品的金額成長兩倍以上。

美國農民向來仰賴大買主中國購買大豆、高粱、豬肉與乳製品，他們在美中關稅戰中收入大減，此消息振奮人心。

北達科他州農民彼得森(Monte Peterson)表示：「我很興奮，這對美國農產品是個好消息。」但他也指出，中國必須真的接收美國農產品才是重點，而非只是宣布採買消息，「我們必須堅持到底，看到農產品裝貨並運出去。」

川普總統與中國國務院副總理劉鶴談話後，在記者會上打趣指出，這項協議代表美國農民必須大幅超時工作；不過川普和米努勤皆未透露中國承諾購買哪些產品等細節。

美企承認11日的協議跨出一小步，並呼籲美中政府繼續努力終結令製造商與農民頭痛的貿易戰。

泰森食品發言人米克森(Gary Mickelson)表示：「美中貿易協議的消息相當激勵人心，我們期待了解更多細節。」

川普11日說，貿易協議尚未白紙黑字寫下，但表示應該可在未來四周完成。

美國大豆出口協會執行長薩特(Jim Sutter)指出：「我們的農民很有彈性，但他們需要貿易戰的長期解決方式，讓中國所有進口商進口美國大豆，而且無需面臨任何報復性關稅。」

不過經濟學者拉普(Bill Lapp)卻質疑貿易協議500億元的數字，「我們之前也聽到這樣的大數字，但並未總是獲得成果。」

維權團體「支持農民自由貿易」也認為，現在要慶祝該協議為時過早，相關時間表、售價等細節都尚未公告。

中國人民大學經濟學者于春海表示，該協議不算勝利但能緩解情勢。