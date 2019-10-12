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彭博：貨幣匯率協議對人民幣影響有限 中美貿戰下台階

2019-10-12 13:52世界日報 記者林宸誼／綜合報導

彭博分析認為，中美貨幣匯率協議對人民幣實際影響有限。 歐新社
彭博分析認為，中美貨幣匯率協議對人民幣實際影響有限。 歐新社
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中美貿易戰第13輪談判登場，消息傳出美國總統川普計畫推出中美貨幣匯率協議，作為中美貿易戰臨時協議一部分，構想參照「美墨加協定」（USMCA）相關內容，未必會如美日當年「廣場協議」（Plaza Accord）般安排美元單向貶值，不過彭博分析認為，中美貨幣匯率協議對人民幣實際影響有限，會是中美貿易戰的下台階。

華爾街日報等美媒引述消息指出，構想中的中美貨幣匯率協議，會與USMCA相關內容相似，華府消息還表示，中美早在貿易戰5月談判破裂之前，已就貨幣匯率達成共識。USMCA規定，美國、墨西哥及加拿大需要以市場決定貨幣匯率，避免競爭性貶值，任何干預匯市行動，都需要通報，而三國需每月公布國際儲備結餘及干預匯市情況。

鑑於美墨加貨幣本已自由浮動，因此USMCA條款象徵意義居多，目的在彰顯川普將匯率視為貿易戰一環，往後有機會以此作為加徵關稅理由。

彭博分析則認為，儘管潛在的中美貨幣匯率協議細節未明，但相信不會如美日等國1985年「廣場協議」一樣，安排日圓兌美元單向大幅升值以減輕美國貿易赤字，而只會類似USMCA，並強調20國集團（G20）聲明中的匯率機制透明。

彭博指出，中國人民銀行早已容許市場力量驅動人民幣匯率，為人民幣匯率設定波動區間而非鎖定特定水平，縱使人民幣兌美元8月因為中美貿易戰關稅而跌穿7，但中國人民銀行表明不會任由人民幣迅速貶值。

此外，川普政府8月將中國列為「匯率操縱國」，但中國實際上只符合美國財政部「匯率操縱國」三個條件中的一項，而國際貨幣基金組織（IMF）並不認為中國操縱人民幣匯率。不過，彭博預期，若中美達成貨幣匯率協議，人民幣今後貶值即使符合市場環境和規律，也會受到更大審查。

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