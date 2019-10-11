劉鶴提前離開華府？白宮否認

2019-10-11 00:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



中方談判主帥劉鶴。（路透） 分享 facebook

南華早報引述未具名知情人士報導，本周一和周二在華府舉行的美中貿易談判副部級磋商，沒有取得進展。中方拒絕討論技術移轉問題，也避談政府對企業的補貼政策。雙方高級別會談預定美東時間十日登場，但南華早報說，由中國國務院副總理劉鶴率領的中方代表團計畫僅會談一天，周四晚間就提前一天離開華府。但白宮發言人說：「我們此刻並不知道劉鶴行程有變。」

報導說，中國在副部級磋商時，雙方爭執不下的問題，包括：美國要求中國嚴格保護美企智財權、結束網路盜竊和強制性將技術移轉、削減產業補貼，並且放寬美企進入大部分封閉的中國市場。由於會談未見進展，劉鶴因此縮短行程。

不過，白宮官員稱南華早報的消息並不正確。白宮發言人告訴ＣＮＢＣ：「我們此刻並不知道劉鶴行程有變。」

一位資深政府官員也說，劉鶴仍訂美東時間周五晚間離美，而華府周四晚間安排宴請中方代表。

Fundstrat Washington研究策略師布洛克指出，美國本周犯了兩項策略錯誤，就是把更多家中國企業放入黑名單，以及對侵犯新疆人權的大陸官員實施簽證限制，這使得雙方更難達成協議。中國據傳也計畫限制發放簽證給與反中團體有往來的美國人士。

保德信金融集團首席市場策略師柯洛斯比說，「現在球在美國政府這邊」，但市場已習慣談判來回拉鋸，「如果這種事是第一次發生，市場反應會激烈得多」。

另據彭博資訊報導，白宮考慮推出之前與中國達成的匯率協議，作為初步協議的一部分，原定下周二加徵的關稅可能暫緩。

這項匯率協定據稱是今年稍早貿易談判破裂前就已經達成，是白宮考慮與北京達成的第一階段協議的一部分，之後會有更多有關智財權和技術轉移等核心議題的磋商。

貿易談判如果沒有顯著進展，美國總統川普預定十五日對價值兩千五百億美元的大陸進口商品加徵關稅，稅率自百分之廿五增加到百分之卅。