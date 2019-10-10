中美談判前夕 滬破328件智財權案

2019-10-10 03:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



就在新一輪中美貿易談判舉行前夕，上海公布知識產權保護行動成果。上海市知識產權局8日披露，上海自8月1日啟動「第二屆中國國際進博覽會知識產權保護百日行動」，迄今全市已破獲、查處侵犯知識產權案件328件，涉案總金額30多億元（人民幣，下同），抓獲285名犯罪嫌疑人。

中新社報導，在「百日行動」中，上海市知識產權聯席會議各成員單位開展知識產權保護，嚴厲打擊各類侵犯知識產權違法行為。上海市檢察院設立進博會檢察官辦案組，對進博會知識產權案件採用專門標識、專門報送、優先處理一體化模式，開展「涉進博會」刑事案件專項訴訟監督。

上海市知識產權局加強對互聯網領域商標侵權行為的打擊，「百日行動」期間，共檢查市場600餘戶次，查處176件商標、專利、地理標誌案件。上海海關開展的「龍騰行動2019」知識產權保護專項行動，於啟動相關知識產權保護措施的同時，在出口渠道查獲涉嫌侵犯參展商知識產權案件，查扣侵權物品1000餘件。

上海市城管局則出動3萬多人次執法人員，巡查道路和各類場所5萬餘條（家）次，清理整治9批次3571處進博會城市環境問題點位。上海市文旅局執法總隊檢查2693家次相關企業、場所、網站等，收繳各類非法出版物1.4萬餘件，立案處罰69件。

相關部門還精心策劃，致力做好進博會期間的駐點服務監管籌備工作。各成員單位目前已完成場館知識產權服務保護和商事糾紛處理服務中心的設置以及相關工作方案。

上海市知識產權局開展進博會駐會人員實戰演習和壓力測試，採取展前審查、展中巡查、現場設站等措施，快速處理專利侵權糾紛。上海海關在各主要進出口口岸和進博會會展地設立兩級進博會服務專窗，專人專崗對接企業通關和維權需求。

上海市高院還會同浙江、江蘇、安徽三省高院建立長三角地區知識產權司法保護年度會商制度，統一法律適用、審判機制聯運、案件審判協作。