美中10日復談 劉鶴帶著「三點不尋常」來美

2019-10-09 16:54 世界日報 中國新聞組／北京9日電



「十一」長假結束首日，中國官方即宣布國務院副總理劉鶴將率團訪問華盛頓，於10日、11日同美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行新一輪中美經貿高級別磋商。分析指出，劉鶴此次訪美有三點不尋常，包括邀請方、訪問地點及隨行人員，讓外界更關注談判前景；另有報導稱，劉鶴未帶著「中國國家主席習近平特使」頭銜赴美，意味中國讓步空間縮小。

本報系聯合報報導，此次中方代表團主要成員包括商務部部長鍾山，中國人民銀行行長易綱，國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和資訊化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。

雙方較低層級的副部長級別磋商已先在9月19日、20日在華府舉行過，當時中方由中央財辦副主任、財政部副部長廖岷率團前往。

美國已宣布將於本月15日起，對2500億美元進口的中國商品課徵的關稅調升至30%。這次中美第13輪談判若無法順利達成全部或部分協議，加徵的關稅恐勢在必行。

劉鶴訪美「邀請方」有玄機

香港01報導，本次也是劉鶴第七次訪美。中國官方在公布此次劉鶴訪美時有三點不同尋常。

其一是劉鶴訪美的邀請方。此次劉鶴訪美是應美方邀請。這一說法並不常用。

報導稱，劉鶴訪美有時是應美國政府邀請，有時是應賴海哲、米努勤邀請，有時是應美方邀請，有時簡略為應邀。

值得注意的是，劉鶴2018年2月、2018年5月、2019年2月這三次應美國政府或美方邀請的訪問非常特殊，2018年2月劉鶴作為中央財辦主任赴美，劉鶴2018年5月和2019年2月兩次赴美的頭銜都是習近平特使，尤其是2018年5月中美幾近達成貿易協議。

此次劉鶴應美方邀請而非一般磋商時應賴海哲、米努勤邀請，足以說明訪問意義的重大。

其二，劉鶴此訪是「率團訪問華盛頓」。劉鶴前六次訪美，中國官方在公布消息時都不曾點明劉鶴是「率團訪問」，點明訪問地點是華盛頓的情況也不多見。華盛頓又稱華府，是美國政治中心之所在，這或許暗示劉鶴此訪任務並不是貿易磋商那麼簡單。

第三，劉鶴此行代表團成員眾多、規模龐大。這是中美之間進行的一次非常全面的談判，並不是例行常規磋商。中美對談出結果都抱有很大的期待。

少了「中國國家主席習近平特使」頭銜

不過，南華早報報導，劉鶴將不會帶著「中國國家主席習近平特使」頭銜赴華府談判，意味中國讓步空間縮小，達成貿易協議的機率降低。該報導還引述消息人士表示，中國代表團原訂12日離開華盛頓，但返中時間可以提前一日，意味談判前景不甚樂觀。

中國黨報經濟日報旗下的微信公眾號「陶然筆記」也指出，重啟磋商是好事，但「反制有反制的必要，談也有談的必要。」