美中三個「非關貿易」 談判「很難樂觀」

2019-10-09 16:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉忠勇 ／綜合報導



在美中新一輪高階貿易磋商將於10日登場前夕，雙方談判前景卻因最新發生三件跟貿易本身關係不大的事件，而沒有樂觀的理由。

首先是美國以人權為由開闢貿易戰新戰線。美國政府以侵害人權為由，把八家中國科技公司列入貿易黑名單，美方雖強調此舉與貿易談判無關，但北京向來視人權問題涉及內政，對外界相關評論格外敏感。

彭博經濟學家指出，此舉降低了美中達成協議的可能性，美國在恢復磋商之際宣布這個決定，若非政府內部沒協調好，就是不在意相關衝擊。

彭博經濟學家也說，美國陸續把華為和海康威視列入貿易黑名單，會使中國更加堅定認為，美國要抑制中國崛起。

其次為香港問題。美國總統川普警告，如果中國採取任何「惡劣」措施平息香港抗議活動，將傷害美中貿易談判。

但北京認為，美國支持香港民主運動是在干預中國主權。

第三為NBA爭議。NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）上周在推特發表一條支持香港示威者的口號，招致中國政府支持者反彈與抵制，NBA則捍衛言論自由，可能使爭端愈演愈烈。

彭博專欄作家史密斯（Karl Smith）指出，NBA休斯頓火箭隊的事端，也凸顯即便美中達成範圍有限、未能通盤考量美中關係的小型協議，將很難為華府政界接受，例如國會議員、白宮鷹派，對川普而言也會是重大挫敗，因此本周美中貿易談判要有「快樂結局」，幾近不可能。