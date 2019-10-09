被美國列入「實體清單」 中企嗆做好準備

2019-10-09 16:57 世界日報 中國新聞組／北京9日電



美國商務部於當地時間7日（北京時間8日）表示，將中國新疆維吾爾自治區公安廳及18家下屬機構、新疆生產建設兵團公安局，以及海康威視、科大訊飛等八家中國企業列入出口管制實體清單。被點名企業紛紛強硬表態、抗議，呼籲美國政府重新進行審視；中國外交部則表示強烈不滿、堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。

大公報報導，這是美國繼5月16日將華為列入實體清單後，美國商務部產業安全局第四次將中企列入實體清單。是次的8家企業為大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、依圖科技、頤信科技，業務主要涉及安防、人臉辨識、人工智能領域等。

第一財經報導，海康威視和大華股份股票暫停交易。海康威視公告稱，公司正在全面評估此事件可能對公司造成的影響，做好應對工作，並與各方面積極溝通。公司自8日開市起停牌，於10日開市起復牌。大華股份也表示，不遲於10日開市起復牌。

海康威視指出，美國政府的這個決定實質上也將嚴重損害美國本土企業和眾多行業參與者的利益，公司將採取所有合理、恰當的救濟方案，以維護公司和合作夥伴的權益。

科大訊飛在聲明中表示，列入實體清單不會對科大訊飛的日常經營產生重大影響。公司對於此情況已有預案，將繼續為客戶提供優質的產品和服務，並將向美方有關政府部門積極申訴。科大訊飛公告稱，公司擁有人工智能核心技術全部來自於自主研發，擁有自主知識產權。

曠視科技表示，美國商務部在沒有任何事實根據情況下將曠視列入實體清單，公司對這一決定表示強烈抗議。曠視科技遵守在提供服務所在區域的所有法律、法規，嚴格執行數據隱私與安全政策。商湯科技也對被美國列入實體清單表達強烈反對，並呼籲美國政府重新進行審視。

另一家被列入實體清單的美亞柏科表示，公司絕大部分供應商為中國國內廠商，且海外銷售收入占公司整體銷售收入不到1%，列入實體清單不會對公司的日常經營產生實質性影響。

招商證券電子行業分析師方競表示，海康、大華對美國禁運已做好準備。一方面，兩大安防龍頭企業積極儲備核心元器件庫存。海康和大華自年初以來持續加大對核心元器件的採購力度，截至今年上半年，兩家企業的存貨均達歷史最高點。