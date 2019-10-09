親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

被美國列入「實體清單」 中企嗆做好準備

2019-10-09 16:57世界日報 中國新聞組／北京9日電

美國商務部於當地時間7日（北京時間8日）表示，將中國新疆維吾爾自治區公安廳及18家下屬機構、新疆生產建設兵團公安局，以及海康威視、科大訊飛等八家中國企業列入出口管制實體清單。被點名企業紛紛強硬表態、抗議，呼籲美國政府重新進行審視；中國外交部則表示強烈不滿、堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。

大公報報導，這是美國繼5月16日將華為列入實體清單後，美國商務部產業安全局第四次將中企列入實體清單。是次的8家企業為大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、依圖科技、頤信科技，業務主要涉及安防、人臉辨識、人工智能領域等。

第一財經報導，海康威視和大華股份股票暫停交易。海康威視公告稱，公司正在全面評估此事件可能對公司造成的影響，做好應對工作，並與各方面積極溝通。公司自8日開市起停牌，於10日開市起復牌。大華股份也表示，不遲於10日開市起復牌。

海康威視指出，美國政府的這個決定實質上也將嚴重損害美國本土企業和眾多行業參與者的利益，公司將採取所有合理、恰當的救濟方案，以維護公司和合作夥伴的權益。

科大訊飛在聲明中表示，列入實體清單不會對科大訊飛的日常經營產生重大影響。公司對於此情況已有預案，將繼續為客戶提供優質的產品和服務，並將向美方有關政府部門積極申訴。科大訊飛公告稱，公司擁有人工智能核心技術全部來自於自主研發，擁有自主知識產權。

曠視科技表示，美國商務部在沒有任何事實根據情況下將曠視列入實體清單，公司對這一決定表示強烈抗議。曠視科技遵守在提供服務所在區域的所有法律、法規，嚴格執行數據隱私與安全政策。商湯科技也對被美國列入實體清單表達強烈反對，並呼籲美國政府重新進行審視。

另一家被列入實體清單的美亞柏科表示，公司絕大部分供應商為中國國內廠商，且海外銷售收入占公司整體銷售收入不到1%，列入實體清單不會對公司的日常經營產生實質性影響。

招商證券電子行業分析師方競表示，海康、大華對美國禁運已做好準備。一方面，兩大安防龍頭企業積極儲備核心元器件庫存。海康和大華自年初以來持續加大對核心元器件的採購力度，截至今年上半年，兩家企業的存貨均達歷史最高點。

貿易戰
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

劉鶴確認赴美磋商助股市翻紅 傳中國擬限美反中人士簽證

2019-10-09 16:22

美中三個「非關貿易」 談判「很難樂觀」

2019-10-09 16:57

美中10日復談 劉鶴帶著「三點不尋常」來美

2019-10-09 16:54

氣候影響收割進度 黃小玉價格走高

2019-10-09 14:37

陸鎮壓新疆官員遭美限制簽證 名單未公布

2019-10-09 14:18

經濟解析／貿易談判在即 四理由說明美中關係更加惡化

2019-10-09 11:16

環時批美：極限施壓套路 中方已很熟悉

2019-10-09 10:53

美國因新疆穆斯林遭迫害而禁發相關中國官員簽證

2019-10-09 06:39

參與新疆鎮壓中國官員 美將實施簽證限制

2019-10-09 05:07

大陸宣布 劉鶴10、11日在美談判

2019-10-09 01:27

退休基金投資大陸 美國考慮設限

2019-10-09 01:24

新疆人權浮檯面…8陸企列黑榜 陸嗆美「險惡」

2019-10-09 01:20

美制裁海康威視 牽動台廠

2019-10-08 23:46

彭博：美擬限制資金投資大陸

2019-10-08 23:39

三個「非關貿易」 衝擊美中貿易談判

2019-10-08 23:38

美制裁海康威視 陸官方：人權問題是藉口

2019-10-08 23:36

港媒：劉鶴代表團將提前離美

2019-10-08 23:35

川普警告陸 別「惡劣」平息港抗爭

2019-10-08 23:35

彭博：白宮正在討論限制美國退休金基金投資中國大陸

2019-10-08 19:42

陶然筆記：中美又開談了 結果有三種

2019-10-08 19:33

美中貿談將至！專家：縱無影響 港動盪仍讓會談蒙陰影

2019-10-08 17:34

陸企抗議被列入美國實體清單

2019-10-08 14:46

貿易戰擴大 美以人權為由8陸企列黑名單

2019-10-08 14:02

白宮證實 美中談判10日登場

2019-10-07 23:41
看更多

熱門文章

中美貿易談判樂觀情緒不再 美股大幅下跌

2019-10-09 05:00

參與新疆鎮壓中國官員 美將實施簽證限制

2019-10-09 05:07

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

諾貝爾物理獎／發現系外行星 學者：證明地球不孤單

2019-10-08 20:33

諾貝爾物理獎揭曉 三得主讓宇宙、天文學徹底改觀

2019-10-08 23:04

2019日本「最可愛女高中生10強」出爐！網劣評如潮：少子化影響真大

2019-10-08 21:01

殖民戰爭中撿到的小女孩 葡萄牙士兵把她帶大後成名廚

2019-10-09 08:09

英國脫歐協議破局 英鎊嚇趴

2019-10-08 23:53

日女性分享照片 犯嫌利用瞳孔映照景象掌握住處

2019-10-08 19:32

麻州夫妻和3小孩 全家5人命喪槍下 9歲雙胞胎上周才生日

2019-10-08 22:46

「神偷奶爸」合照比倒OK 挨轟歧視被環球影城開除

2019-10-09 11:20

美中貿易談判樂觀情緒消退 美股早盤大跌300點

2019-10-08 22:12

NBA挺港推文風波 紐時：美企對中國沉默是金

2019-10-08 18:04

英相強生脫歐三不 圖斯克怒「你到底想怎樣？」

2019-10-08 22:09

伊拉克「愉悅婚姻」？ 女童「出嫁」1小時可拋棄

2019-10-09 11:05

艾倫與小布希同框引戰 CNN藉題批評川普

2019-10-09 07:24

彭博：白宮正在討論限制美國退休金基金投資中國大陸

2019-10-08 19:42

共和黨人打臉總統 俄2016確實出手助川普贏大選

2019-10-09 11:21

貿易戰衝擊 美國全球競爭力落居第2

2019-10-09 10:08

經濟解析／貿易談判在即 四理由說明美中關係更加惡化

2019-10-09 11:16

白宮寫信給眾院議長 表明拒絕配合彈劾調查

2019-10-09 07:46

美國9歲男童縱火燒死五人 面臨五項一級謀殺罪

2019-10-09 09:29

美制裁海康威視 牽動台廠

2019-10-08 23:46

歷久不衰！為何老影集仍有上億美元身價？

2019-10-09 15:25

暗夜降臨 北加州即將大停電一周80萬戶遭殃

2019-10-09 13:52

醉男搭Uber醒來離家160公里陌生小鎮 車資破一萬五

2019-10-09 11:07

甩性醜聞陰霾 瑞典學院將頒兩座諾貝爾文學獎

2019-10-08 18:08

道瓊重挫314點！美中貿易緊張局勢升高 費半跌3.1％

2019-10-09 07:22

聯準會主席：經濟可能續成長 不排除進一步降息

2019-10-09 07:46

自敘撤軍／川普決策衝動反覆 獨斷獨行只顧自己

2019-10-09 01:14

諾貝爾物理學獎得主 籲年輕科學家勿忘初衷

2019-10-08 21:48

神祕大漏油事故？ 巴西總統：來自我不能指控的國家

2019-10-09 15:17

了解宇宙的貢獻 諾貝爾物理學獎頒給三位天文物理學者

2019-10-08 18:29

國際貨幣基金新總裁：全球經濟正同步放緩

2019-10-09 02:44

影／聯合國窮到下月恐斷炊 要怪這國「欠費大戶」

2019-10-09 17:04

美國因新疆穆斯林遭迫害而禁發相關中國官員簽證

2019-10-09 06:39

影／這些魔頭都曾獲諾貝爾和平獎提名 今年獎落誰家？

2019-10-09 12:54

自敘撤軍／川普背叛庫德盟友 鐵粉也痛罵

2019-10-09 01:10

十一長假出國熱點，第1名竟是這！一樣遭政治封殺，它卻用這招大賺觀光財

2019-10-09 15:24

環時批美：極限施壓套路 中方已很熟悉

2019-10-09 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top