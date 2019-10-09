退休基金投資大陸 美國考慮設限

2019-10-09 01:24 聯合報 編譯 聯合報 編譯 林聰毅 ／報導



川普政府正討論限制資金流入中國大陸。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

彭博資訊引述知情人士報導，美國川普政府正在討論限制資金流入中國大陸的可能措施，特別著眼於美國政府退休金基金投資大陸。

知情人士指出，即使美國官員上月底強烈駁斥彭博資訊指稱已在評估這類限制的報導，但白宮仍在推動這項計畫。報導說，白宮官員上周已針對此議題舉行會議，並且聚焦於如何防止美國政府退休金基金為中國的經濟成長提供資金，時間就在白宮顧問納瓦羅斥駁斥此報導為「假新聞」之後數小時。

知情人士並表示，國家經濟委員會主席庫德洛的辦公室一日召開一項政策協調委員會會議，與會人士還包括國安會和財政部的官員。熟悉這次會議的人士指出，美國政府現在將重點放在，若美國官員認定某些陸企將對美國投資人構成重大風險，要以什麼方法做進一步審查，強迫主要指數剔除某些陸企。

庫德洛七日說，美國和中國代表本周在華府的會談也許能有進展，美方樂於考慮中國方面的提議，他並表示，美方「並未討論」讓在美國掛牌的陸企業下市。

庫德洛還說，美國政府已開始研究保護美國企業在中國投資的方法；至於讓在美國掛牌交易的陸企下市，則「不在討論之中」。他說：「終止上市不在討論中，我不知道這種說法從何而來。實際上我們考慮的是投資保障，也就是保護美國投資人的透明度和法律遵循等。」

他並指出，美國政府已召集一個「研究小組」來仔細研究這些問題；但也指出，相關研議還處在「非常早期」階段。