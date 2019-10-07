親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美中10日貿易談判…北京強硬「關鍵兩點」不退讓

2019-10-07 23:54聯合報 編譯季晶晶、記者張聲肇／綜合報導

美中貿易談判10日將在華府登場，圖為美國財長米努勤、大陸副總理劉鶴、美貿易代表賴...
美中貿易談判10日將在華府登場，圖為美國財長米努勤、大陸副總理劉鶴、美貿易代表賴海哲（左至右）在7月合影。（美聯社）
分享
彭博資訊報導，美中貿易談判即將在本周四（十日）登場，但中國大陸官員表示，他們對於美國總統川普尋求達成的廣泛貿易協議的興趣越來越低。

知情人士透露，最近幾周與美方官員在北京的會談中，中方高層官員暗示他們願意討論的議題範圍已經明顯縮小。

本周將率團赴美進行新一輪磋商的大陸國務院副總理劉鶴告訴來訪政要，他會帶一份提議來到華府，其中並不包括改革中國產業政策或政府補貼。這兩點是美方一直以來的抱怨重點。

要求中方改革產業政策和取消對企業的補貼，是川普政府堅持的兩大要求，中方不接受，顯示其立場漸趨強硬。分析師認為，這表示在川普政府面對彈劾危機及商界批評貿易戰拖累美國經濟之際，北京的立場變得更加強硬。

接近川普政府的多位官員表示，川普遭彈劾調查並沒有影響貿易談判。他們認為，若想藉局勢變化來設法削弱美國的談判籌碼，中方官員打錯算盤。

華府智庫戰略暨國際研究中心中國問題專家布蘭契特說，中國領導階層「將川普的彈劾討論解讀為川普的立場受到弱化，或肯定會分散注意力。他們推測，川普會需要勝績」，因此美方願意在實質性問題上讓步。

知情人士說，中美談判五月破裂後，雙方關注的是如何恢復談判，以及如何避免再度升高關稅戰。

雙方談判焦點轉為設定時程、履行已達成協議的「大方向」，擱置僵持部分。這涉及三階段，先由大陸大量採購美國農產品和能源，大陸兌現已在初步協議中承諾的保護智慧財產，最後由美國逐漸降低關稅壁壘。

貿易戰
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

白宮證實 美中談判10日登場

2019-10-07 23:41

白宮宣布 美中貿談10月10日在華府復談

2019-10-07 21:48

美中貿易戰 中方強硬縮小協議範疇

2019-10-07 14:31

川普陷電話門風暴 貿易談判中方好整以暇

2019-10-07 14:00

李顯龍：美稱不能信任中國 但亞洲國家不想成美國人質

2019-10-07 12:11

彭博：美中貿易談判周四登場 中方收窄貿易協議範疇

2019-10-07 07:28

美中貿易協議 川普：達成機會高

2019-10-05 13:57

美中貿易摩擦提振內需 陸服務業商機大

2019-10-05 00:07

劉鶴赴美國貿談前 中國再買46萬噸美大豆

2019-10-04 12:35

禁華為、加強打擊外國勢力滲透 澳洲與中國歧見加深

2019-10-04 12:33
看更多

熱門文章

紅極一時的「喪屍版」裘莉遭逮 被控褻瀆、煽動暴力罪

2019-10-07 08:10

他到肯亞喝酒作客 起床發現生殖器消失秒崩潰

2019-10-07 14:09

刪一中條款不成 布拉格解除北京姐妹市關係

2019-10-07 18:03

Costco粉告訴你 為何兩口之家辦會員也划算

2019-10-07 12:09

李顯龍：美稱不能信任中國 但亞洲國家不想成美國人質

2019-10-07 12:11

男婚前撿屍性侵伴娘 未婚妻撞見還堅持完婚

2019-10-07 13:27

諾貝爾醫學獎揭曉 英美三人獲獎

2019-10-07 17:39

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-07 06:49

企業Po求職者「比基尼照」狠酸 網友看了全罵翻

2019-10-07 11:25

美中新一輪談判在即 中國打川普彈劾算盤 姿勢轉硬

2019-10-07 07:17

《小丑》每殺一人就拍手 電影院內男被警方請離

2019-10-07 15:49

金融時報：HSBC將大推人力精簡 裁撤職位上看1萬個

2019-10-07 08:02

彭博：美中貿易談判周四登場 中方收窄貿易協議範疇

2019-10-07 07:28

影／奪命公廁！毒氣超標60倍 韓女高中生上廁所被臭死

2019-10-07 18:19

諾貝爾生醫獎揭曉 三得主解開腫瘤缺氧新生之謎

2019-10-07 20:24

挑釁獅子爆紅女子又挑釁警察 警方竟抓不到她

2019-10-07 08:32

背棄盟友！美國默允土耳其出兵敘利亞 拋棄戰友庫德族

2019-10-07 14:16

白宮宣布 美中貿談10月10日在華府復談

2019-10-07 21:48

世界首見 俄羅斯發現「鑽中鑽」

2019-10-07 12:43

WSJ社評：台北法案為什麼重要？ 因為今日香港明日台灣

2019-10-07 10:12

美中貿易戰 中方強硬縮小協議範疇

2019-10-07 14:31

誤判嬰兒為死胎 無良醫懶改死亡證明送殮房致凍死

2019-10-07 19:59

美國員工比台灣勞工幸福！老闆可以給全薪假252天

2019-10-07 15:19

不違憲！紐約聯邦法官裁定 川普要交稅表給曼哈頓檢方

2019-10-07 22:06

日本漁業取締船與北韓漁船相撞 20名船員落海狀況不明

2019-10-07 11:30

研究細胞運用氧氣獲肯定 諾貝爾醫學獎得主簡介

2019-10-07 19:51

印太策略圍堵中國？印度前外交次長：印度的想法不一樣

2019-10-07 18:26

電話門驚爆案外案！為了撈錢 川普周邊人施壓烏克蘭

2019-10-07 11:45

美國開始從敘利亞北部撤軍 庫德族控美國未盡責

2019-10-07 16:59

義大利歌劇男高音喬達尼逝世 享年56歲

2019-10-07 20:40

川普陷電話門風暴 貿易談判中方好整以暇

2019-10-07 14:00

川普政府默允土國出兵敘北　庫德族痛批美「背後捅刀」

2019-10-07 23:10

山區尋「佛教外星人」 泰國UFO迷堅信冥想能對話

2019-10-07 16:09

撤軍敘國挨轟拋棄盟友 川普辯：需擺脫荒謬無休止戰爭

2019-10-07 22:44

第二吹哨者出現 烏克蘭門白熱化

2019-10-07 19:09

影／川普「電話門」 又有「揭密者」持第一手資料出現

2019-10-07 14:07

加拿大企業家自掏腰包 助300敘利亞難民到加國定居

2019-10-07 15:21

萬安灘因探勘石油與中對峙 越南學者籲提交聯合國安理會

2019-10-07 13:13

外交官妻子逆向撞死英青年 美拒撤豁免權惹議

2019-10-07 16:04

諾貝爾醫學獎英美三人同享 研究成果有助抗癌

2019-10-07 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top