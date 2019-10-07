美中10日貿易談判…北京強硬「關鍵兩點」不退讓

2019-10-07 23:54 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 、記者張聲肇／綜合報導



美中貿易談判10日將在華府登場，圖為美國財長米努勤、大陸副總理劉鶴、美貿易代表賴海哲（左至右）在7月合影。（美聯社） 分享 facebook 彭博資訊報導，美中貿易談判即將在本周四（十日）登場，但中國大陸官員表示，他們對於美國總統川普尋求達成的廣泛貿易協議的興趣越來越低。

知情人士透露，最近幾周與美方官員在北京的會談中，中方高層官員暗示他們願意討論的議題範圍已經明顯縮小。

本周將率團赴美進行新一輪磋商的大陸國務院副總理劉鶴告訴來訪政要，他會帶一份提議來到華府，其中並不包括改革中國產業政策或政府補貼。這兩點是美方一直以來的抱怨重點。

要求中方改革產業政策和取消對企業的補貼，是川普政府堅持的兩大要求，中方不接受，顯示其立場漸趨強硬。分析師認為，這表示在川普政府面對彈劾危機及商界批評貿易戰拖累美國經濟之際，北京的立場變得更加強硬。

接近川普政府的多位官員表示，川普遭彈劾調查並沒有影響貿易談判。他們認為，若想藉局勢變化來設法削弱美國的談判籌碼，中方官員打錯算盤。

華府智庫戰略暨國際研究中心中國問題專家布蘭契特說，中國領導階層「將川普的彈劾討論解讀為川普的立場受到弱化，或肯定會分散注意力。他們推測，川普會需要勝績」，因此美方願意在實質性問題上讓步。

知情人士說，中美談判五月破裂後，雙方關注的是如何恢復談判，以及如何避免再度升高關稅戰。

雙方談判焦點轉為設定時程、履行已達成協議的「大方向」，擱置僵持部分。這涉及三階段，先由大陸大量採購美國農產品和能源，大陸兌現已在初步協議中承諾的保護智慧財產，最後由美國逐漸降低關稅壁壘。