劉鶴赴美國貿談前 中國再買46萬噸美大豆

2019-10-04 12:35 世界日報 中國新聞組／北京4日電



劉鶴。歐新社 分享 facebook

中美貿易代表團即將舉行新一輪高級別談判，法國國際廣播電台報導，中國副總理劉鶴赴美前，北京示好再買大豆。美國農業部2日宣布，民間出口商向中國出售46.4萬噸美國大豆，9月1日開始的2019/20市場年度付運。這是全球最大的大豆進口國中國對美國農產品一系列採購的最新一筆。

路透報導，美國農業部的公告發布前，有消息指中國企業於9月30日購買多達60萬噸美國大豆，並將於11月至2020年1月期間付運，這是中國本周向進口商分配的最高200萬噸免關稅進口配額的一部分。中國與美國即將再啟貿易談判，觀察注意，中國在對話前多次購買美國大豆做出姿態。

美中貿易高級別談判將於下周開始，旨在結束近15個月的貿易戰。這場貿易戰導致美國農產品出口大幅減少，並擾亂了全球市場。

根據美國農業部數據顯示，中國自9月初恢復採購後，已購入超過210萬噸美國大豆。

報導指出，美國銷售至中國的大豆總量仍遠低於正常水平，原因是自2018年貿易戰以來，中國進口的大豆大部分都是來自南美洲。

彭博社日前引述知情人士報導，指中國准許多間國營和私營企業採購美國大豆，並豁免額外關，數量約為200萬至300萬噸。

另據法新社報導，美國商務部說，將對價值大約44億美元（約313億美元）的中國進口木製櫥櫃和梳妝台額外徵收關稅，因為這些商品以低於公平價格在美國市場傾銷。

美國商務部初步裁定，為了達到公平競爭環境，中國進口商將面臨28.7%到251.6%的反傾銷關稅。

美國海關人員將根據傾銷稅率開始對這些櫥櫃課稅。然而，假使商務部逆轉裁定或美國國際貿易委員會（USITC）認定中國的補貼不會傷害美國業者，這些課徵關稅將返還。

受到衝擊的公司包括大連美森木業有限公司、江蘇弘嘉木業有限公司以及日照富凱木業有限公司。

這次的櫥櫃傾銷調查案是應美國櫥櫃聯盟3月6日提交的請願書而啟動。