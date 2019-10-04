親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

習近平來幫忙！川普暴走 爭議「要求中國調查拜登父子」

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

劉鶴赴美國貿談前 中國再買46萬噸美大豆

2019-10-04 12:35世界日報 中國新聞組／北京4日電

劉鶴。歐新社
劉鶴。歐新社
分享

中美貿易代表團即將舉行新一輪高級別談判，法國國際廣播電台報導，中國副總理劉鶴赴美前，北京示好再買大豆。美國農業部2日宣布，民間出口商向中國出售46.4萬噸美國大豆，9月1日開始的2019/20市場年度付運。這是全球最大的大豆進口國中國對美國農產品一系列採購的最新一筆。

路透報導，美國農業部的公告發布前，有消息指中國企業於9月30日購買多達60萬噸美國大豆，並將於11月至2020年1月期間付運，這是中國本周向進口商分配的最高200萬噸免關稅進口配額的一部分。中國與美國即將再啟貿易談判，觀察注意，中國在對話前多次購買美國大豆做出姿態。

美中貿易高級別談判將於下周開始，旨在結束近15個月的貿易戰。這場貿易戰導致美國農產品出口大幅減少，並擾亂了全球市場。

根據美國農業部數據顯示，中國自9月初恢復採購後，已購入超過210萬噸美國大豆。

報導指出，美國銷售至中國的大豆總量仍遠低於正常水平，原因是自2018年貿易戰以來，中國進口的大豆大部分都是來自南美洲。

彭博社日前引述知情人士報導，指中國准許多間國營和私營企業採購美國大豆，並豁免額外關，數量約為200萬至300萬噸。

另據法新社報導，美國商務部說，將對價值大約44億美元（約313億美元）的中國進口木製櫥櫃和梳妝台額外徵收關稅，因為這些商品以低於公平價格在美國市場傾銷。

美國商務部初步裁定，為了達到公平競爭環境，中國進口商將面臨28.7%到251.6%的反傾銷關稅。

美國海關人員將根據傾銷稅率開始對這些櫥櫃課稅。然而，假使商務部逆轉裁定或美國國際貿易委員會（USITC）認定中國的補貼不會傷害美國業者，這些課徵關稅將返還。

受到衝擊的公司包括大連美森木業有限公司、江蘇弘嘉木業有限公司以及日照富凱木業有限公司。

這次的櫥櫃傾銷調查案是應美國櫥櫃聯盟3月6日提交的請願書而啟動。

貿易戰
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

禁華為、加強打擊外國勢力滲透 澳洲與中國歧見加深

2019-10-04 12:33

宗教迫害、貿易失信：川普聯合國演說劍指中共

2019-10-04 09:44

川普：中國即將派團赴美談貿易 美應對選項多

2019-10-04 01:24

美中貿易談判希望與逢低買進 國際原油期貨翻紅

2019-10-03 13:52

熱門文章

印度5年狂蓋1億間廁所…為何人們不敢用？

2019-10-04 10:00

19歲辣妹掀衣露右側乳 一排中文菜單名刺身上

2019-10-03 16:53

2歲孫女哭到半夜3點 阿嬤開窗從6樓扔下回房爽睡

2019-10-03 17:28

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top