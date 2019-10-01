一邊賀大陸生日快樂一邊插刀 川普：美國終將獲最後勝利

2019-10-01 16:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合30日電



川普總統30日連續發推文，其中雖祝賀中共建政70周年，但表示華府已意識到中國企圖超越美國的野心，在他的帶領下，美國終將贏得最後勝利。

川普在推文中談到中國貿易陷入混亂時說，「中國力促一個冷靜、理性的解決辦法；中國表現非常糟糕，但美國在你們最喜愛的總統領導下，（經濟表現）屢創新高，民主黨人什麼都沒做，這才剛開始而已。」

川普在推文中引述中國問題專家沃德(Johnathan Ward)的名言寫道：「多年後，美國終於意識到，北京超越我們成為21世紀經濟與軍事超級強權的計畫及雄心。目前情況是，美國總算在貿易和軍事競爭中回應，(謝謝川普總統)。」

川普接著寫道，「我們正贏得勝利，且終將獲勝；他們不該破壞我們和他們的協議。生日快樂，中國！」

美中貿易戰持續一年多，雙方都受關稅影響；貿易磋商5月在北京反悔談妥的協議後陷入僵局。

中國商務部長鍾山29日表示，副總理劉鶴將在國慶後赴華府參加10月10日到11日的第13輪貿易磋商，並表示9月稍早的副總理層級會談有「建設性」。

川普上周在聯合國大會期間，為自己的貿易政策辯護，稱對中國價值5000億元的商品課徵「高額關稅」將遏止北京不公平的貿易行為。

貿易戰影響中國經濟，重創投資人信心；中國8月的工業生產成長降至17年半以來新低，而出口受貿易戰擴大重挫，內需疲軟。

中國人民銀行(央行)9月初降準，這是今年來第三度下調金融機構存款準備金率，釋放貸款基金並刺激經濟。

分析師表示，9月製造業活動回談，但相關數據不太可能暗示工業部門成長趨緩告終。