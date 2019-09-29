彈劾壓力下 特朗普或加速結束貿易戰？

2019-09-29 23:47 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）中美貿易戰仍然"熱戰正酣"，特朗普在國內卻面對來自民主黨的圍攻。在這位美國總統與烏克蘭總統澤連斯基之間的電話交談內容曝光之後，民主黨宣布要啟動彈劾程序准備工作，彈劾的理由是濫用職權，涉嫌在通話中對烏克蘭總統施壓，指示烏克蘭有關當局對有望成為民主黨下屆總統候選人的拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）展開調查。

面對政治對手的這番攻勢，特朗普日前在推特上发表了一段講話視頻，呼籲支持自己的選民集結起來，不要讓民主黨"詭計得逞"。從畫面來看，這段講話是在白宮玫瑰花園錄制的，他警告國民："他們（民主黨）想要把你們的武器拿走，想要把你們的醫療保險拿走，他們還想拿走你們的選票，你們的自由。"這位總統以一種戰斗宣言式的口氣說："他們企圖阻止我，是因為我在為你們而斗爭--我絕對不會讓他們得逞。"

與此同時，美國即將迎來與中國代表團新一輪的貿易談判。美聯社分析認為，眼下的彈劾風波至少可以做到一點，那就是讓特朗普有更多的動力去解決與中國之間的貿易戰。

因為在國內政治摩擦不斷升級的情況下，如果特朗普能夠和北京達成協議，至少可以宣稱自己取得一項期盼已久的勝利，從而轉移人們對於"烏克蘭醜聞"的注意力。

外匯交易公司FXTM富拓的首席市場策略師侯賽因·賽義德（Hussein Sayed）在一份報告中寫道："政治上的亂局可能會促使特朗普總統接受一個並不完美的對華協議……畢竟他需要證明自己是達成交易的大師，而現在正是借此來提高支持率的恰當時機。"

在"烏克蘭醜聞"的問題上，特朗普還需要在國會面對民主黨的壓力。但是相比之下與中國達成一份暫時性的貿易協議，則是完全可以由政府直接拍板，無需經由國會批准。

美國商界迫切盼望著兩國中止目前的關稅大戰，因為互征懲罰性關稅不僅使得成本增加，而且也讓企業對於究竟該在哪裡設置生產基地、雇傭供應商和銷售產品等問題充滿了不確定性。

香港政治評論員林和立在接受美聯社采訪時也表示，盡管民主黨彈劾特朗普的程序獲得通過的幾率很低，但是中國人仍然會認為自己可以借此獲得一些優勢。他同時指出，習近平可能也希望能夠至少達成一份臨時性的協議，以對內強化自己的政治地位。中共的十九屆四中全會將在10月召開。

本周早些時候，特朗普曾暗示協議的到來"可能比你想的更快"，強調中國領導人"非常迫切地希望達成協議"。

雨涵/李魚（美聯社、法新社）

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