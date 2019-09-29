美媒：中國利用民企「強軍」 美國警惕

2019-09-29 19:08 世界日報 中國新聞組／北京29日電



華爾街日報引述官員說法和一份新報告指出，北京方面正越來越多地利用民營企業為中國軍隊購買外國技術。這種策略引起美國警惕。

據報導，中國國家主席習近平正敦促這些公司參與國防合同競標，這是旨在升級軍工行業的「軍民融合」發展戰略的組成部分。該行業長期由幾個效率低下的國有承包商和研究機構主導。

報導指出，軍民融合發展戰略在非盈利組織C4ADS的一份新報告中被重點提及，這讓美國官員感到警惕。中國政府致力於建設有能力在亞洲乃至亞洲之外挑戰美國的世界一流軍隊，美國官員擔心軍民融合是該項行動的一個核心綱領。C4ADS對安全問題進行數據分析，並以詳細描述北韓如何逃避制裁的報告而知名。

此外，中國近年也加強軍事參與。美國之音報導，中國外交部28日表示，中國希望盡快加入美國所拋棄的國際武器條約，並說中國有責任加入國際社會。

該協議於2013年獲得聯合國大會批准。迄今為止，已經有104個國家加入。儘管美國前總統歐巴馬簽署了該條約，不過，由於遭到美國全國步槍協會（National Rifle Association）和其他保守派團體的反對，它從未獲得美國參議院的批准。

中國外交部長王毅27日在聯合國發表講話說，中國已經啟動加入《武器貿易條約》的國內法律程序。

中國外交部在王毅宣布後發表聲明說，中國正在努力盡快加入該條約。聲明稱，這是中國積極參與全球武器貿易治理的一項重要舉措，體現了中國支持多邊主義的決心。外交部說，中國一向高度重視非法武器買賣及其濫用問題，支持條約的宗旨和目標，而且要「為維護國際和地區和平與穩定作出積極貢獻。」

報導分析，自從中美爆發貿易戰以來，中國試圖將自己描繪成堅定的多邊主義捍衛者，經常斥責美國退出國際條約和不遵守規則。但「斯德哥爾摩國際和平研究所」的數據顯示，2014年至2018年間，中國是全球第五大武器出口國。