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「5G授權美企」 任正非：狼攆著羊跑 羊才會健康

2019-09-27 14:39世界日報 中國新聞組／北京27日電

任正非。 路透社
任正非。 路透社
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華為創始人任正非26日與美英AI專家對談時表示，5G不是授權給所有的西方公司，而是一家美國公司。至於是否擔心賣5G技術給美國公司會導致華為喪失5G的領先地位，任正非表示，「狼攆著羊跑，羊才會健康」，他不擔心這個問題會發生。

香港信報財經網報導，任正非指出，由於歐洲、南韓及日本等都有自己的5G技術，但美國沒有，華為可以將5G技術獨家授權給一間美國公司，包括源代碼、硬件技術、測控、交付、生產經驗，甚至晶片設計亦可授權，獲授權的公司可以在全世界與華為競爭。

任正非26日與兩位全球頂級AI專家——傑里·卡普蘭和彼得·柯克倫進行「咖啡對談」。被問到為何會把5G技術給一家美國公司授權，任正非表示，希望將來在新的起跑線上，可以和歐洲、日本、南韓、美國在同一於起跑線上再次起跑，而華為有信心能跑贏，所以就有信心開放。

「引入強大的公司，會提醒我們19萬員工誰也不能睡懶覺，狼攆著羊跑，羊才會健康。真把華為打垮，我是真高興。說明世界真的偉大了。如果沒有打垮華為，羊就失去了競爭力。所以，我不擔心。」

中央社報導，任正非並表示，華為已在生產不採用美國零組件的5G基地台，從10月開始，每個月將生產5000台5G行動通訊基地台，今年的產能將會是60萬台，明年計畫生產大約150萬台，產量擴大超過一倍。但正非也說，華為與長期合作的美國供應商有「情感連結」，因此倘若有可能，仍希望採用美國零組件。

談及鴻蒙生態系統時，任正非稱，鴻蒙系統經歷七、八年的開發，目的是為了物聯網的使用及將來的工業控制。至於鴻蒙會否走向為終端提供服務，這個現在公司還在努力中。如果Google Mobile Service(GMS)仍然不能向華為開放，便可能要自己在這個問題上做出一些努力。

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