10月7日中美高層談判 美財長曝這議題列首要

2019-09-25 13:43 世界日報 華盛頓記者 世界日報 華盛頓記者 張加 ／24日電



美國財政部長米努勤23日表示，10月7日將在華府與中國副總理劉鶴舉行貿易談判。米努勤稍早在聯合國大會表示，下周將與劉鶴會談，期待與中方對話，但稍後更正談判日期。他還指出，美國農民在對中貿易磋商中很重要，但「最重要的議題」是智慧財產權。

美中工作層級貿易官員上周在美國會談，中國承諾購買更多美國農產品對談判將是一大關鍵。米努勤指出，中國已開始再次購買美國農產品，「這是好消息；這是善意的象徵 」。

不過，美中副部級貿談結束後，中方突取消訪問美國農業州，令外界質疑貿談不順利；美國財政部長米努勤23日表示，是美方要求中國貿易代表團延後訪問美國農業州，但總統川普顯然不知情，還問米努勤：「為什麼？」

川普參加紐約聯合國大會期間安排多場雙邊會議，23日與埃及總統塞西會面時，被問及美中貿易談判進程，川普表示，一切順利，正與中方對話；被問及中方延後訪問美國農業區一事，川普僅說，中方開始購買很多美國農產品，接著便要求米努勤回應。

米努勤說，「他們延後這計畫 ，實際上是應我們的要求。 」 「我們不希望出現任何混淆，他們已經開始購買農產品，他們會重新安排訪問農場的時間，當時的時機不行。 」這時川普反問： 「只是出於好奇，為什麼我們提出這種要求？ 」米努勤解釋，因為不希望在貿易問題上出現混淆。川普則回應，「對！但我希望他們購買農產品， 」

紐約時報引述兩位知情人士說法報導指出，中方農業官員原本走訪美國蒙大拿州和內布拉斯加州農業區的計畫，並不是因為談判中出現新的困難而取消；而是因為擔心會造成外界誤解，認為中方企圖干預美國國內政治。

美國財長米努勤表示，10月7日當周將與大陸副總理劉鶴舉行貿易談判。 美聯社 分享 facebook