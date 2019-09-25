親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

彈劾川普正式宣戰：「烏克蘭門」醜聞與民主黨怎麼了？

10月7日中美高層談判 美財長曝這議題列首要

2019-09-25 13:43世界日報 華盛頓記者張加／24日電

美國財政部長米努勤23日表示，10月7日將在華府與中國副總理劉鶴舉行貿易談判。米努勤稍早在聯合國大會表示，下周將與劉鶴會談，期待與中方對話，但稍後更正談判日期。他還指出，美國農民在對中貿易磋商中很重要，但「最重要的議題」是智慧財產權。

美中工作層級貿易官員上周在美國會談，中國承諾購買更多美國農產品對談判將是一大關鍵。米努勤指出，中國已開始再次購買美國農產品，「這是好消息；這是善意的象徵 」。

不過，美中副部級貿談結束後，中方突取消訪問美國農業州，令外界質疑貿談不順利；美國財政部長米努勤23日表示，是美方要求中國貿易代表團延後訪問美國農業州，但總統川普顯然不知情，還問米努勤：「為什麼？」

川普參加紐約聯合國大會期間安排多場雙邊會議，23日與埃及總統塞西會面時，被問及美中貿易談判進程，川普表示，一切順利，正與中方對話；被問及中方延後訪問美國農業區一事，川普僅說，中方開始購買很多美國農產品，接著便要求米努勤回應。

米努勤說，「他們延後這計畫 ，實際上是應我們的要求。 」 「我們不希望出現任何混淆，他們已經開始購買農產品，他們會重新安排訪問農場的時間，當時的時機不行。 」這時川普反問： 「只是出於好奇，為什麼我們提出這種要求？ 」米努勤解釋，因為不希望在貿易問題上出現混淆。川普則回應，「對！但我希望他們購買農產品， 」

紐約時報引述兩位知情人士說法報導指出，中方農業官員原本走訪美國蒙大拿州和內布拉斯加州農業區的計畫，並不是因為談判中出現新的困難而取消；而是因為擔心會造成外界誤解，認為中方企圖干預美國國內政治。

美國財長米努勤表示，10月7日當周將與大陸副總理劉鶴舉行貿易談判。 美聯社
美國財長米努勤表示，10月7日當周將與大陸副總理劉鶴舉行貿易談判。 美聯社
分享

劉鶴。歐新社
劉鶴。歐新社
分享

貿易戰劉鶴

相關新聞

美擬正式退出萬國郵聯 陸電商大難臨頭？

2019-09-25 10:31

中美高階談判登場前 陸宣布支持企業採購美國農產品

2019-09-25 08:19

川普聯大演說 再批陸危害美國利益

2019-09-25 00:47

美中高階談判 10月7日華府登場

2019-09-25 00:24

下月七日美中談判 美財長：智財權是最重要議題

2019-09-24 23:43

陸企買300萬噸美國黃豆

2019-09-24 23:31

川普欲取消大陸開發中國家地位 澳洲總理認同

2019-09-24 18:30

陸取消訪農業州 竟是美要求的？

2019-09-24 14:01

彭博：中國再度批准豁免額外關稅的美國黃豆採購

2019-09-24 13:16

美中貿易戰再闢新戰場 美揚言退出萬國郵聯

2019-09-23 00:04
看更多

熱門文章

曾月入近30萬！ 全職軟飯男自曝同時被15女包養

2019-09-24 21:19

一分鐘看懂 美國國會彈劾川普是怎麼回事

2019-09-25 09:56

孤兒怨真人版？控11歲養女是成人想殺家人 養父母棄養挨告

2019-09-24 19:02

道瓊暴跌142點 美國眾議院發動彈劾總統川普

2019-09-25 06:57

保母「忘記了」獨留女童車內6小時亡 母痛哭：流產6次才有她

2019-09-25 08:55

川普意外現身氣候峰會 16歲環保少女怒瞪被媒體拍到

2019-09-24 16:26

美眾院議長宣布對彈劾川普展開正式調查 川普：獵巫

2019-09-25 05:55

少年深海垂釣 竟釣到3億年大眼「外星怪魚」

2019-09-24 21:09

美史最大網路騙案！嫌犯9成又來自「這」 警方心好累

2019-09-25 10:00

加密幣哀鴻遍野 比特幣跌破9,000美元

2019-09-25 08:24

新加坡女傭奶粉混洗衣粉圖殺3個月女嬰 背後原因極心寒

2019-09-25 08:57

川普欲取消大陸開發中國家地位 澳洲總理認同

2019-09-24 18:30

尼安德塔人化石解密 發現新遠古人種

2019-09-24 21:12

巴菲特30年如一日的投資哲學

2019-09-24 23:57

總統通話不錄音！川普公布的不是錄音 也不是逐字記錄

2019-09-25 08:59

川普聯合國演說 重申對陸重課關稅「要改變不公平」

2019-09-24 22:52

英國最小的「跨性別者」 母點頭同意讓他成為「合法女生」

2019-09-24 22:13

英相強生不會請辭 聯合國演說完立刻返國

2019-09-24 20:38

美股隱憂 美企高層拋售自家股

2019-09-25 00:06

強生建議英女王讓國會休會5周 最高法院判不合法

2019-09-24 17:45

2019氣候峰會／環保少女痛斥全球領袖「偷走我的夢想和童年」

2019-09-25 00:34

急診先看「吸毒酒醉者」 產婦出血等12小時痛失孩子

2019-09-25 10:27

中美高階談判登場前 陸宣布支持企業採購美國農產品

2019-09-25 08:19

川普聯大演說 再批陸危害美國利益

2019-09-25 00:47

節節敗退 強生陷「梅伊困境」

2019-09-25 00:44

美眾院議長佩洛西宣布 就烏克蘭一案對川普彈劾調查

2019-09-25 06:27

災難！中美關係緊張 赴美大陸學生今秋銳減20%

2019-09-24 15:29

非洲豬瘟效應 全球肉價飆漲

2019-09-25 00:07

女子罹舌癌需切除舌頭 醫生用手臂肌肉重建一個

2019-09-24 19:37

華郵：美眾院議長將宣布對川普展開正式彈劾調查

2019-09-25 04:36

歐美央行挫勒等 臉書幣Libra的10個不可不知

2019-09-25 10:19

萬國郵政聯盟緊急會議拒絕美改革計畫 25日再議

2019-09-25 11:03

【重磅快評】烏克蘭電話門 川普遭彈劾

2019-09-25 09:38

16歲環保少女桑柏格批法國消極 馬克宏：極端易造成對立

2019-09-24 21:14

中方取消農場參訪竟是美方要求 川普不悅

2019-09-24 15:26

英國會議長：儘速復會 追究首相強生責任

2019-09-24 18:03

川普利用總統權力爭取連任 白登陷窘境

2019-09-24 14:59

為何彈劾川普？民主黨：電話門民眾易懂、一句話說明白

2019-09-25 11:47

全球第三大晶圓代工廠 格芯目標2022年上市

2019-09-25 11:59

強生延長休會違法 國會今開議

2019-09-25 00:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top