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川普聯大演說 再批陸危害美國利益

2019-09-25 00:47聯合報 編譯莊蕙嘉／報導

美國總統川普廿四日在聯合國大會發表演說。（路透）
美國總統川普廿四日在聯合國大會發表演說。（路透）
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美國總統川普廿四日上午出席聯合國大會發表演說，重申他的「美國優先」路線，強調貿易戰是為改善國際貿易不公平的現狀，不得不做的事，他會維護美國利益到底。另外，他也提及上周的沙烏地阿拉伯油田設施遇襲案，點名伊朗是「全球最嚴重的恐怖威脅」。

川普將於明年爭取總統連任，他利用在聯大演說的國際場合，盤點自己的政績。川普說，美國就業職缺的增加速度前所未有，而且過去三年來，已有兩百五十萬名美國人脫離貧窮。

他說：「未來不屬於全球主義者，而是屬於愛國者。」他強調，任何國家想要民主、主權或和平，得在自己的國土內辦到。

川普很快將演說重心拉到美國和中國大陸的貿易戰，強調「重新改革國際貿易是當前最重要的工作，必須改變貿易不公平的現狀。」

他舉例，美國已和加拿大及墨西哥談妥新的「北美自由貿易協定」，和日本首相安倍晉三也對美日貿易協定達成共識。

接著話鋒一轉，他提到中國大陸操縱匯率、傾銷商品、竊取智財權，讓美國蒙受巨大赤字，他表示不會容忍這種情況，將捍衛美國利益到底。川普說，由於中國大陸的不公平貿易手段，世界貿易組織應就此進行「重大改革」。

川普也簡短提到香港的反送中示威，要求北京當局尊重香港的自由。

接著川普批評伊朗是全球最嚴重的恐怖威脅，提到上周沙國油田遭攻擊案，要求各國必須對伊朗採取行動。

貿易戰

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