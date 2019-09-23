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談貿易戰 前重慶市市長黃奇帆：美是要中國的命

2019-09-23 13:28世界日報 中國新聞組╱北京23日電

中美貿戰前景撲朔迷離，中國官員談話引起外界關注。前重慶市市長，現任中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆近來針對中美貿易戰應爭取四個原則時指出，想著送點錢的辦法化解是幻覺，美國要中國的命，「不是一個阿彌陀佛就能化解得了」。中國前國家統計局局長李德水表示，美國企圖將中國經濟殖民化。

本報系聯合報報導，黃奇帆近來在評論香港事務方面得到關注，現又因評論中美貿易戰，被外界認為是評論直擊要害。所謂的四原則，黃奇帆指出，首先是中國前領導人毛澤東之前說過的「丟掉幻想，準備鬥爭」，「如果想著送點小錢的辦法來化解，那是幻覺，人家要你的命，不是一個阿彌陀佛就能化解得了」，中方不想打不願打，但不怕打，要打奉陪到底。

黃奇帆接著指出第二項，要保持定力，增強信心，要看到大國優勢、體制性優勢，國家在世界各個方面的地位，中國已經不是50、60年代，把中國封閉幾十年，把大陸的經濟逼到困難的邊緣，不是這個時間，要有這個認識。

黃奇帆指，第三要守住底線，靈活對策。對策要靈活，底線不能丟；第四，關鍵的環節關鍵的領域自力更生，加快發展，像是晶片等核心高科技的基礎性。

此外，香港01引述南韓「朝鮮日報」報導，中國前國家統計局局長李德水就今年5月中美高級別貿易談判破裂一事表示，美國企圖將中國經濟殖民化。這是中國高層人士首次明確指出5月協商當時美方的要求。

據報導，李德水表示，美國在5月協商當時要求中國修改國內法，並設立一個雙邊辦事處用於討論彙整過的經濟政策。除此之外，美國還提出若不滿意中國的經濟政策便制裁中國高科技企業及國營企業，並督促中國無條件開放金融市場。

李德水對此評價稱，美國妄圖要求中國放棄經濟主權，若中國簽署這個不平等條約，在經濟層面上中國將淪為美國的殖民地。

貿易戰

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