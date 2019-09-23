中美過招 北京翻桌、示好3步走

2019-09-23 13:25 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春



中美之爭，撲朔迷離。 路透社 分享 facebook

上星期中國經濟大事之一，是中美貿易磋商的復談，本來副部級的復談，重在工作層面，即一造氣氛，二要辦實事，都是為下階段「牽頭人」見面做準備。誰料中美雙方既有「翻桌」動作，又有示好之舉，令很多人說這到底怎麼回事，看不明白。

本來今次中美復談，北京方面顯得熱情很高，不僅主要官媒都在吹和緩之風，還有把中方帶隊的副部級的平生都拿出來說故事，加上中方安排要去美國農業產區考察，那真是全面示好。誰料中途生變，事前安排的農業考察不去了，談判代表提前返回北京，於是北京有「翻桌」之說，意思是掀翻桌子回家，不談了。

但北京方面對下一步「牽頭人」之會，繼續給人希望，官媒發出的新聞稿，既低調又穩重，一點沒有不好的意思，還有人民日報下面專門打「擦邊球」的媒體，繼續造勢全面向好。這就令經濟界摸不著頭腦，問到底發生什麼事，下一步會怎麼樣。

而美國方面也是要話分兩頭說，一方面美國總統川普公開說，不準備與中國達成一個小協議，因為和中國的談判取得很大進展，農產品購買不足以達成協議，想要一個完整的協議，不需要在2020年大選前達成協議。

與之同時，美國貿易代表辦公室公布三份對中國加徵關稅商品的排除清單，三份清單合計包括437項商品，是豁免商品數量最多的一次。

但是由於美國實際排除的商品僅為十位稅號項下的一部分或一小部分，實際排除金額或與預計數值存在較大差別。對之北京的樂觀派認之為中美相向而行的重要表現，但悲觀派認定這只是緩解美國國內承受的貿易戰痛感。

如何看中美這段來來往往，要先看北京規畫的中美磋商三步走。其第一步是這次先歡後散的工作層磋商，中方副部級的談判團隊赴美，本準備大歡喜，但沒有實現；第二步是中國副總理劉鶴在中共建政70周年慶典後赴美，在中共四中全會前返京，目標是令磋商進入協議文本階段，甚至拿到諒解或備忘錄式成果；第三步是中美兩國最高領導人11月見面，中美磋商最後達成協議。

現在看來，這三步走的安排是樂觀的安排，當中沒有對川普悲觀的估計，因為北京是相信今次三步走跟以前不同，第一步到來前雙方都先作讓步，顯示了雙方都願意妥協的誠意，這跟過去談之前先下戰書亮刀子大大的不同，意味著雙方高層都有結束爭鬥決定，所以對每一步都抱持樂觀態度。

但對中美磋商不應太過樂觀，北京經濟人士私下多有不大樂觀者，其主要理由，是相信在美國大選前，什麼情況都有可能發生，是以取得終極的全面協議的可能不大。回頭看看中國的經濟形勢和政治形勢，特別是意識形態強硬的回潮，以及經濟的可能再下一個台階，對美中之爭化解，難以樂觀。