訪美農業州生變 中方：無關貿談

2019-09-23 13:21 世界日報 中國新聞組╱北京23日電



拒訪美國農業州，中國：與經貿磋商無關。 歐新社 分享 facebook

中美貿易戰再添烏雲，中方在華盛頓副部級磋商結束後，突取消訪問美國農業州，引發外界猜測談判是否又面臨破裂。中國農業農村部副部長韓俊21日表示，確有此行程安排，但未確定日程；又稱此屬單獨訪問計畫，無關此次經貿磋商。惟美媒事後披露，中方取消行程內幕是，北京擔心此行會變成媒體馬戲團（media circus），怕被誤解成中國干預美國國內政治。

中央社報導，美國官員20日表示，中國一個農業代表團原定未來數日走訪美國蒙大拿州和內布拉斯加州農業區，但已取消訪問行程；此舉引發外界對美中經貿磋商不順利的擔憂，美股當日更應聲挫跌。

新華社報導，中國農業農村部副部長韓俊21日在華盛頓對此回應稱，中方的確在與美方討論有關安排，但未確定日程；後來綜合考慮各種因素，暫未安排去美國農業州訪問。

韓俊指出，訪農業州的計畫調整與此次經貿磋商無關，屬單獨訪問計畫，美國有關方面表示，將另行邀請安排訪問；他重申，中方願意在平等和相互尊重的基礎上，進一步擴大中美農業貿易規模、深化兩國農業合作。

韓俊是21日晚間在華盛頓出席一場與美國農場主、農業協會、農業企業、研究機構等50多名代表的交流活動時，作出上述表示。

他強調，中美兩國同為農業大國，貿易合作前景廣闊，構建互利共贏的中美農業貿易關係，符合兩國人民的根本利益。

韓俊指出，甫在華盛頓結束的中美經貿問題副部級磋商是建設性的，為雙方牽頭人第13輪高級別磋商做了認真準備。他表示，「農業領域的談判效果也很好，雙方進行了充分、坦誠的溝通」。

中國政府長期主張各國不應干涉彼此內政，香港經濟日報引述紐約時報報導，兩位知情人士說，中國農業官員代表團並非因為貿易談判中的新困難而取消行程，取而代之的是，因為擔心此行會變成媒體馬戲團，怕被錯誤解讀成中國正試圖干預美國的國內政治。

中美目前尚未確定10月高級別貿易談判的日期，報導引述知情人士透露，會談可能定於10月10至11日舉行。目前談判最大的障礙可能是協議的規模及目標。報導指，近幾周來，中國談判代表試圖將會談重點，著重在可以透過新的外國投資法來解決的問題上。同時，中國貿易談判代表試圖排除諸如數據流、網絡安全標準制定之類的問題。

美國方面則試圖說服北京對中國法律進行廣泛修改，以使中國對進口商品更加開放，並限制產業補貼，特別是與美國工業競爭的先進製造業。