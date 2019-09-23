貿易戰新戰場 美揚言退出「萬國郵聯」

2019-09-23 00:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／綜合報導



美國要求萬國郵政聯盟改革部分國際包裹郵費比美國國內郵費還低的現況，否則將退出該聯盟。圖為美國紐約街頭快遞員正在處理包裹。 （路透） 分享 facebook

彭博資訊報導，白宮貿易顧問納瓦羅本周將率代表團赴日內瓦，要求改革已有一百四十五年歷史、協調全球郵政政策的萬國郵政聯盟（UPU）。他說，國際郵費對美國企業不公平，從中國大陸寄小包裹到紐約的郵費，竟比美國國內郵費還低。

若推動改革不成功，美國準備最快在十月十七日退出UPU，這將使進出美國的包裹陷入混亂。

納瓦羅十一日在英國金融時報撰文指出，「小到柬埔寨大到中國，這些國家的製造商寄送小包裹到紐約，要比美國製造商將包裹從洛杉磯寄到紐約更便宜」。

納瓦羅說，美國郵政總局應單方面重新計算其他國家把信件和小包裹寄到美國的費用。他說：「美國只是想要一個能自行決定郵費的系統。」

美國此舉幾乎完全是針對中國大陸。大陸出口商目前支付大幅折扣的價格將包裹運送到國外，美國國務院去年已通知UPU，表示若不改變將退出。

若擁有一百九十二個成員的UPU批准美國贊成的兩項修訂案，美國將能立即自行決定郵費，阿里巴巴集團等大陸電子商務公司寄送美國的成本將增加。

然而，如果UPU大會選擇其他修訂案，只允許美國漸進式調整郵費，美國可能退出UPU，且必須盡快與每個國家達成雙邊協議，以確保國際郵件運送。

支持川普政府立場的美國郵政總局表示，希望看到一份協議，改革所謂的「終端費」制度。在此制度下，各國郵局相互支付國際郵遞費用。與此同時，美國郵政總局也在為美國可能退出做準備。