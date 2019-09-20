川普對華顧問：達成協議要趁早 否則關稅還更高

2019-09-20 18:31 德國之聲 德國之聲



美中兩國的高級官員目前正在華盛頓會面，以尋求為持續已久的貿易戰找到解決出路。此前美國總統川普已經宣布將原定10月1日起生效的懲罰性關稅推遲到中國70年國慶結束之後的10月15日，雙方也都做出了一些讓步以表示善意。外界猜測，兩國是否有可能在金秋10月達成初步的貿易協議？

被川普稱為「權威中國通」的白宮高級顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）日前在香港接受英文《南華早報》（SCMP）采訪時表示，如果近期不能達成協議，美國將會加大對華施壓的力度。他認為，川普在至今對中國在貿易領域施加壓力方面已經表現出明顯的克制。

白邦瑞認為，目前美國對中國產品征收的關稅還很低，還可以提高到50%乃至100%。「總統手裡其實有很多牌可以打的」，他說。擔任哈德遜研究所中國戰略中心主任的白邦瑞被外界視為川普的首席中國問題顧問，但是他否認自己在總統的對華政策上发揮重要作用。

川普的對華政策高參是他自己

「我想，川普總統使用社交媒體來表達自己的觀點，尤其在中國問題上。」白邦瑞認為，川普最重要的對華政策顧問"其實是他自己"。

現年74歲的白邦瑞曾在美國情報機構和多屆共和黨政府內任職，其著作《百年馬拉松-中國取代美國稱霸全球的秘密戰略》（The Hundred-Year Marathon）的主要觀點就是，中國從1949年中華人民共和國成立開始，就有一個雄心勃勃的計劃，那就是在一百年之內，超越美國成為世界霸主。所以中國一直在臥薪嘗膽、韜光養晦，就是為了在2049年全面超越美國，實現中華民族偉大復興。

白邦瑞對《南華早報》強調，川普既沒有要打冷戰或者遏制中國的意圖，也不會煽動香港的示威者，他還表示，者些所謂「陰謀論」遲早都會被證明是錯誤的。

中美副部長級貿易談判周四在華盛頓舉行，主要任務是為下月美國貿易代表萊特希澤和美國財政部長姆努欽與中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴的高級別會談鋪平道路。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）周四表示，有中方代表團將在下周去美國的農業區訪問。這位部長對媒體透露，中方想參觀美國的農業生產，並希望借訪問建立良好關系。但他表示，目前仍不清楚中國代表團具體的訪問目的地。此前美國媒體已經報道稱，中方代表團由中國農業部副部長屈冬玉帶領，預計訪問行程中包括和農業生產行業的代表進行交流。

若有協議，將由特習會正式敲定

白宮顧問白邦瑞還透露了今年5月份中美貿易協定功虧一簣的內幕：其實神秘的變化就來自（北京的）強硬派。他們一開始顯然不知道（雙方起草的）這份150頁協議文件。到4月份的時候他們了解了一些其中的內容。這時候一些新的人物加入到北京方面的決策討論中，接下來我們知道的事情就是他們推翻了這份協議。

白邦瑞認為，如果美中兩國能夠達成協議，那麼應該是通過川普和習近平在一場正式峰會上面對面敲定。他還透露兩位領導人"已經通了將近30次電話，時間經常長達一個小時"。

與此同時，美中貿易戰對於中國經濟的負面影響也越來越明顯。據瑞銀UBS預測，中國2019年經濟增長率應該在6%左右，而2020年將降低至5.5%。還有其他經濟學界人士也做出了類似的估計。包括中國總理李克強不久前也曾坦言，中國在目前的形勢下，"保六"是十分不容易的。

根據中國國家統計局本周公布的最新數據，制造業、零售額和設備投資領域均呈現超預期的弱勢。中國政府近期出台了下調銀行存款准備金率等刺激政策，但是此舉能否有效提振經濟，經濟學家對此觀點不一。

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