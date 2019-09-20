中美副部級貿談登場 聚焦農產品採購、匯率

2019-09-20 13:08 世界日報 中國新聞組／北京20日電



本報系經濟日報報導，美國與中國的經貿副部長級官員會談19日在華府登場，為雙方近兩個月來首次談判，試圖拉近雙方巨大的分歧，設法找出一條結束冗長貿易戰的出路，農產品及匯率是此次會談焦點。近來美國貨幣市場顯露流動性緊縮的警訊，使10月的高階官員談判更形關鍵。

由中國副財政部長廖岷率領約30人代表團，19日在美國貿易代表的辦公室進行磋商；美國方面由副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish）主談。這場為期兩天的副部級會談，是要為10月初的高層級談判奠基。

路透報導，知悉會談內容的消息人士說，此次磋商主要聚焦於農業，包括美國要求中國大幅增加採購美國黃豆等農產品，有兩場談判涉及農業問題，只有一場會議專門討論關於中國如何加強知識產權保護及終止強迫美商技術移轉作法的文本。

這位人士說：「農業議題討論的時間多到不成比例。」美國總統川普渴望為美國農民提供出口機會。匯率方面，美國財長米努勤已表明匯率問題將是本回合談判的焦點之一。他和美國貿易代表賴海哲將於10月初與中國副總理劉鶴舉行談判。

近來美國貨幣市場出現流動性緊縮的警訊，且接近年底時的市場流動性又更加有限，因此10月的談判結果也將決定金融市場是以正向發展收場，或是動盪加劇。

兩國的貿易專家、企業主管及政府官員則說，即使9、10月的談判達成包括採購及暫緩制裁華為的過渡協議，但雙方政治意識形態的分歧已比貿易戰更嚴重。PwC稅務主管李柏說，雖然10月可能達成「非常狹窄的協議」，但對化解兩國根本分歧沒有太大幫助。