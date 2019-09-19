川普放話：中國研判我會贏得很輕鬆 美中貿談大選前達協議

2019-09-19 13:11 世界日報 中國新聞組／北京19日電



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

本報系經濟日報報導，美中副部長級談判代表19日、20日在華府展開磋商，美國總統川普17日搶先放話，表示與中國很快就能達成貿易協議，可能在2020總統大選之前，也可能在選後的第一天，因為「中國研判我會贏得很輕鬆」。

川普再次強調之前多次提過的威脅，就是一旦貿易談判拖到他當選連任後，屆時美國願意接受的條件會遠比現在嚴苛，「我認為或許很快會有協議，也許在選前也許在選後。但如果是在選後，將會是大家從未見過的協議，（對美國來說）會是歷來最棒的協議，而中國心知肚明。」

川普還說：「他們認為我會贏，中國認為我會贏得很輕鬆，而他們很擔心，因為我告訴他們：『如果是在選後，就會比現在糟很多。』我告訴他們這點。他們會想見其他人贏嗎？當然。」他是在前往加州的空軍一號上，對媒體評論美中貿易談判現況。

白宮首席經濟顧問庫德洛在華府參加美國商會活動時則表示，美中貿易談判目前氣氛醞釀良好，雖然這種情況不是經常有，「我們希望能夠回到去年5月時談成的版本」。庫德洛此番頗為諒解地說，中國目前反悔縮回，但這是協商談判來回拉扯的常態。

聯邦眾議院議長裴洛西17日表示，川普挑戰中國貿易作法是正確之舉，但作法卻敞開一道讓中國有機會傷害美國農民和消費者的大門。「我認為我們應該採取多邊行動，連同歐盟和其他國家。無論他想選擇哪條路來改善貿易關係，都不要給對方權力來傷害你的農民和消費者。」

美中副部長級談判代表19日、20日在華府開會，是雙方近兩個月來首次面對面會談，目的是為預定10月初舉行的高階會談鋪路，尋求結束這兩個全球最大經濟體14個月來的激烈貿易戰。

在雙方欲化解貿易爭端之際，川普政府擴大對外國投資審查範圍，包括敏感技術、基礎設施、個人資訊和房地產。

中國駐美大使崔天凱17日於紐約舉行的新時代大講堂活動上則重申，中美關係再次走到歷史十字路口，面臨何去何從的大問題。他表示，「能否以開放、自信的心態接受中國發展，這關乎美國自身國運，也決定中美關係走向，並將在很大程度上決定世界未來。」