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劉鶴心腹率團赴美 為10月中美貿談鋪路

2019-09-18 14:03世界日報 中國新聞組╱北京18日電

第13輪中美經貿高級別磋商即將在10月於華盛頓舉行，中國財政部副部長廖岷18日率團赴美，與美方針對經貿問題進行磋商，為中國副總理劉鶴、美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤預定10月在華府舉行的會談預做準備。而此次由被視為劉鶴心腹的廖岷作為先行領軍角色，也受到關注。

財政部副部長廖岷18日訪美。(取材自國務院網站)
財政部副部長廖岷18日訪美。(取材自國務院網站)
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廖岷去年5月曾首度以中財辦副主任的身分，與劉鶴一同赴美針對貿易戰問題與美方進行磋商，成為中國經貿談判團隊的一員。

廖岷這次率團訪美，是他首次在重要貿易磋商中擔任領軍的角色。

香港明報報導，在以往的副部級談判中，中方團隊都由商務部副部長王受文率領，對於這次人選改變，路透引述美國商業諮詢機構McLarty Associates高級顧問、前貿易代表辦公室（USTR）官員格林（James Green）稱，廖岷雖不如王受文擅長處理貿易與市場問題，但到貿易戰現階段也已足夠專業；從全局來看，現時談判人選並不十分重要 ，他又形容廖岷是「善於解決問題的人」（problem solver）。

本報系聯合報報導，劉鶴、賴海哲和米努勤本月透過電話通話，同意10月會面。

路透報導，美國貿易代表辦公室16日表示，美中副手級貿易談判將在華府舉行，旨在為10月解決貿易戰的高層會談鋪路，但美方沒有提供副手級談判的細節。

據報導，美國商會主席杜諾惠指出，賴海哲告訴他，美中副手級貿易談判結束後，美中高層貿易代表可望恢復談判，不過要達成全面協議還有很多工作要做。此外，賴海哲暗示，中方購買美國農產品和其他問題上有一些進展，但要達成完整協議是「非常大的挑戰」。

彭博資訊報導，川普政府官員討論過向中方提出一項有限貿易協議，延後甚至首次取消部分關稅，換取北京在智慧財產權和購買美國農產品方面的承諾。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於中國經濟放緩的情況越來越嚴重，中國可能軟化貿易談判立場，與美國達成貿易協議。瑞穗銀行駐香港亞洲首席外匯策略師張建泰說：「中國8月的經濟數據反映其經濟下行的風險增加，因美中貿易戰持續升溫，在這種背景下，中方軟化貿易談判立場，並在最近幾周推出振興計畫，是合理的。」

貿易戰劉鶴

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