美中貿談氛圍樂觀？ 美媒：恐難持久

2019-09-13 14:56 世界日報 中國新聞組／北京13日電



彭博經濟學家認為美中貿易戰樂觀氣氛恐不持久。路透 分享 facebook

美國總統川普決定延後兩周對2500億美元中國輸美產品加徵關稅，讓市場更加期待貿易磋商將能取得進展，但彭博經濟學家指出，這股樂觀氛圍將難以持久，因為美中雙方對於解決爭端、撤回所有加徵關稅等措施，都還沒有明顯的共識，因此還是謹慎面對此訊息為妙。

路透指出，一些分析人士認為，北京此舉是友好姿態，但是不認為這是美中雙方準備達成協議的信號，在10月份談判之前，豁免可能被視為對美國的一種誠意姿態，但更可能是一種支持經濟的手段。

美國有線電視新聞網(CNN)還指出，中國這波豁免項目對美國農民沒有幫助，因為關稅使得大豆、豬肉之類的美國農產品變得更貴，導致美國農民更難向中國買家出口。

報導還說，中國針對美國農業的報復性關稅，成了川普總統的一大困擾，因為美國農業州是他的大票倉，中國已經開始減少向美國購買大豆，為了彌補貿易戰造成的損失，川普目前已經補助美農280億美元。

彭博經濟學家認為，市場信心獲得提升當然是好事，但可能難以持久，因為投資人可能不久後就會再次意識到，美中雙方對於解決彼此爭端、撤回所有加徵關稅等措施，還沒有明顯的共識，美中磋商破局的風險依然很高。

彭博經濟學家已調降中國的經濟成長率預測，今年降至6%，明年降至5.6%，反映中國經濟遭遇的沉重關稅負擔。相較下，經濟學家5月預測中國今、明兩年成長率分別是6.1%和5.8%。

另外，中國商務部12日公布，8月外商直接投資（FDI）104.6億美元，年增0.3%，創下2018年12月以來最低增幅；今年前八個月FDI為892.6億美元，年增3.2%。顯示美中貿易戰已導致FDI投資縮手。

華爾街日報分析，今年以來各月FDI年增率均未超過5%，這顯示出在美中貿易戰背景下，中國吸引外商投資面臨壓力，尤其8月人民幣匯率貶破7，更讓FDI增長的壓力進一步顯現。