孟晚舟被捕後 華為悄悄「脫鉤」美國

2019-09-13 14:54 世界日報 中國新聞組／北京13日電



孟晚舟被捕後華為偷偷啟動與美國脫鉤計畫。 路透社 分享 facebook

華為財務長孟晚舟去年12月被捕後，華為偷偷啟動與美國「脫鉤」計畫。

日經新聞報導，在2019年的前幾周，華為20名工程師秘密訪問江蘇長江電子科技公司（中國最大的晶片包裝和測試公司），在那裡進行設備升級並增加產能。

熟悉該公司的一位晶片行業主管表示，「這些華為員工每周工作近七天，從白天到晚上，挑剔和審查所有細節…嚴格要求當地公司盡快達到全球標準，老實說，就像進行戰時準備一樣。」

2018年12月，華為老闆任正非的女兒孟晚舟被逮捕，華為也預見到白宮會升級制裁措施，於是開始啟動一項計畫，即加速與其他亞洲公司擴大合作規模。

當時整個亞洲的計算機晶片行業的公司，都收到來自華為的消息：請提升產量，我們將購買你公司產品。到了5月份，美國宣布對華為的嚴格的新限制，阻止美國公司向華為出售技術。這時的華為已經處於「戰爭狀態」。

據報導，一些供應商證實，華為多年來一直在暗中準備自己的技術，但尚未將其投入大規模使用。一知情人士表示，華為十年來一直試用自己的射頻元件，並在2019年春季將其中幾個設計投入批量生產。但這名人士表示， 「華為產品的質量和性能不如美國供應商的好。」

「我們看到中國國企與美國供應商脫鉤的明顯趨勢，」世界最大半導體分銷商WPG Holdings高級副總裁Scott Lin表示，現在這些計畫已經開始，「沒有回頭路。」