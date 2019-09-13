親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

自認沒那麼衰不續保 還酸保險公司騙錢…半年後GG了

獨／阿翔夫妻合體拍廣告 Grace溫暖喊「沉住氣」

孟晚舟被捕後 華為悄悄「脫鉤」美國

2019-09-13 14:54世界日報 中國新聞組／北京13日電

孟晚舟被捕後華為偷偷啟動與美國脫鉤計畫。 路透社
孟晚舟被捕後華為偷偷啟動與美國脫鉤計畫。 路透社
分享

華為財務長孟晚舟去年12月被捕後，華為偷偷啟動與美國「脫鉤」計畫。

日經新聞報導，在2019年的前幾周，華為20名工程師秘密訪問江蘇長江電子科技公司（中國最大的晶片包裝和測試公司），在那裡進行設備升級並增加產能。

熟悉該公司的一位晶片行業主管表示，「這些華為員工每周工作近七天，從白天到晚上，挑剔和審查所有細節…嚴格要求當地公司盡快達到全球標準，老實說，就像進行戰時準備一樣。」

2018年12月，華為老闆任正非的女兒孟晚舟被逮捕，華為也預見到白宮會升級制裁措施，於是開始啟動一項計畫，即加速與其他亞洲公司擴大合作規模。

當時整個亞洲的計算機晶片行業的公司，都收到來自華為的消息：請提升產量，我們將購買你公司產品。到了5月份，美國宣布對華為的嚴格的新限制，阻止美國公司向華為出售技術。這時的華為已經處於「戰爭狀態」。

據報導，一些供應商證實，華為多年來一直在暗中準備自己的技術，但尚未將其投入大規模使用。一知情人士表示，華為十年來一直試用自己的射頻元件，並在2019年春季將其中幾個設計投入批量生產。但這名人士表示， 「華為產品的質量和性能不如美國供應商的好。」

「我們看到中國國企與美國供應商脫鉤的明顯趨勢，」世界最大半導體分銷商WPG Holdings高級副總裁Scott Lin表示，現在這些計畫已經開始，「沒有回頭路。」

貿易戰
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

美豬為什麼狂漲？原來「一生只此一次」的機會來了

2019-09-13 15:46

美中貿談氛圍樂觀？ 美媒：恐難持久

2019-09-13 14:56

外媒：經貿、國安脫鉤 陸擬打破僵局

2019-09-13 13:40

美中臨時協議先行？川普：我傾向完整協議

2019-09-13 13:38

高盛：目前左右美元走勢的主力 美中貿易戰勝過Fed

2019-09-13 13:21

半數日企獲利受美中貿易戰影響 但計劃撤出中國的很少

2019-09-13 13:11

突破僵局？ 美中雙方傳擬先就限縮版貿易協議進行諮商

2019-09-13 11:48

磋商前釋善意？陸購買大批美國大豆及萬噸豬肉

2019-09-13 10:44

川普：會考慮與中國簽臨時貿易協議

2019-09-13 08:29

美中貿易談判陷僵局 傳北京盼與國安議題脫鉤

2019-09-13 08:03

川普延後對陸貨加稅 陸歡迎「詢價買美豬黃豆」

2019-09-12 23:33

2,500億美元陸貨 美國延後加稅

2019-09-12 23:31

美中談判樂觀氛圍 恐難持久

2019-09-12 23:27

川普暫緩加關稅 中國企業要買美豬大豆回報

2019-09-12 17:05

貿易戰刺激中國科技創新 漸甩山寨惡名

2019-09-12 16:56

大陸經濟疲軟 58%美企最大擔憂

2019-09-12 14:18

美國釋善意 延後調升部分陸貨關稅

2019-09-12 14:16

不是貿易戰！58%美企憂中國經濟疲軟

2019-09-12 11:15
看更多

熱門文章

Google Earth助攻！男子意外破22年前失蹤案

2019-09-13 10:47

影／抽電子菸兩年 美青年肺如「70歲」差點死掉

2019-09-12 18:10

川普：會考慮與中國簽臨時貿易協議

2019-09-13 08:29

機師打翻咖啡迫飛機轉降！航空公司規定飲料要這樣給

2019-09-13 13:07

川普暫緩加關稅 中國企業要買美豬大豆回報

2019-09-12 17:05

一度胖到91公斤！73歲婆婆堅持健身 2年減重27公斤

2019-09-12 20:11

兩歲女兒誤觸開關 年輕媽媽慘遭車窗夾頸絞死

2019-09-13 12:22

溫度適宜可讓生命生存110光年外超級地球 發現水！

2019-09-12 21:56

評估文件曝光！強生早知硬脫歐將大亂

2019-09-12 23:40

日本SDP株式會社：郭台銘已出讓股份 廣州堺工廠與郭無關

2019-09-12 16:30

貿易戰刺激中國科技創新 漸甩山寨惡名

2019-09-12 16:56

影／見對手腿軟倒地 他放棄衝終點回頭攙扶

2019-09-13 12:50

分析師：這隻肥滋滋黑天鵝 對股市潛在衝擊最大

2019-09-12 16:51

影／最強放電生物！亞馬遜雨林發現新品種電鰻

2019-09-12 17:15

2,500億美元陸貨 美國延後加稅

2019-09-12 23:31

超模也有出身高低？ 1億人追捧 仍被同行嗆不夠格

2019-09-13 10:00

搞笑諾貝爾獎：研究人員發現了哪一國紙鈔最髒！

2019-09-13 12:38

ECB再降存款利率至負0.5％並重啟QE 每月購債200億歐元

2019-09-12 20:19

環保團體要逼希斯洛機場關閉 香港班機首當其衝！

2019-09-13 11:26

奏請延長國會休會被罵翻 英相強生：我沒有欺騙女王

2019-09-12 21:55

暖心車長為鐵路迷男孩戴帽子 網淚推：重現《航海王》經典

2019-09-12 18:01

ECB再降息 11月重啟QE

2019-09-12 23:36

與中國共同開發南海資源 菲副總統責總統輕率

2019-09-12 22:04

陰晴不定富士山 每年30萬人次「解鎖」

2019-09-13 10:28

日本低頭族惹人厭 該不該訂條例引關注

2019-09-12 19:30

影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27

美中貿易談判陷僵局 傳北京盼與國安議題脫鉤

2019-09-13 08:03

華裔議員與中國統戰部關係匪淺 澳總理極力捍衛

2019-09-12 17:43

美中談判樂觀氛圍 恐難持久

2019-09-12 23:27

「小男孩」看球賽抽菸被罵翻 他竟已是36歲大叔

2019-09-13 15:28

新官上任就造反 日環境大臣小泉進次郎籲廢核

2019-09-12 18:24

美石油出口 一度超越沙國

2019-09-13 01:18

泰銖強漲6% 衝擊經濟

2019-09-13 01:17

川普開除國安顧問波頓 共和黨人惋惜

2019-09-12 16:13

學生創作結合佛祖與鹹蛋超人 泰國社會引論戰

2019-09-12 16:28

中國外交部長王毅：力爭2021年底 完成南海行為準則磋商

2019-09-12 21:24

鉅作曾狂銷250萬本 皮凱提再出磚頭書解析財富不均

2019-09-12 17:53

中國萬安灘探勘 越南再抗議要求撤離船隻

2019-09-12 21:21

磋商前釋善意？陸購買大批美國大豆及萬噸豬肉

2019-09-13 10:44

蘋果市值重返1兆美元

2019-09-13 01:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top