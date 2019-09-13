貿易戰刺激 中國科技創新甩山寨惡名

2019-09-13 16:43 世界日報 中國新聞組／北京13日電



貿易戰刺激中國科技創新。 歐新社 分享 facebook

華府對北京發動貿易戰、封殺華為等舉措，反而讓中國科技創新企業更加活躍，差異化、領先世界的產品被視為重要的資產，中國本土科技業也漸漸擺脫過去的抄襲、山寨惡名。

中央社引述美國財經媒體發現，在深圳金融區成立才5年的嵐鋒創視網路科技公司，推出的360度全景運動相機品牌Insta360多次獲獎，已能和GoPro公司一較長短；在東莞的斯唯嘉（SIVGA）推出的耳機，正與世界最佳的耳機製造商爭雄。

嵐鋒創視與斯唯嘉等公司是一波新創企業之一，這些企業正顛覆數十年來中國只是山寨工廠的刻板印象，加深美國對中國此一國際快速躍升對手的憂心。挾世界第二大經濟體的優勢，川普政府遏止中國崛起之舉，事實上反激發中國蓬勃的科技業加快設計與創新腳步。

這些新創中國科技企業將專門設計技術與創新帶到裝置的生產製造地，讓他們的產品更便宜、研發更快速，得利於難望其項背的地緣優勢，是中國科技企業帶來威脅的主因。

斯唯嘉打造出一大品牌「聲迪」（Sendy Audio），販售一款要價599美元、名為Aiva的高檔耳機。這種耳機以手工木製外殼與精密金屬網罩著稱，如今在高檔市場已能與美國的Audeze、Campfire Audio匹敵。

斯唯嘉的共同創辦人兼產品長周健說，他們的研發速度快，很多決策都是當場做，這種即時的設計熱忱是中國新興科技業的一大特色。

證明中國科技公司不再只圖當個代工廠與短線抄襲者的先鋒是中國製造無人機大廠的大疆公司（DJI）。

市場研究公司Techsponential首席分析師格林加特（Avi Greengart）說：「大疆以飛行時能自動規避障礙等特點領導產業，並優先在產品裡實現，讓美、法與台灣等對手難及。」大疆的優勢在於研發與產製地點密集的地緣優勢，美國公司遇到製造瓶頸時，發現並解決問題的速度往往受設計、製造地點距離太遠所累，大疆就沒這種問題。

斯唯嘉與Insta360這些企業正追隨聯想（Lenovo）的腳步，這些公司在全球取得領導地位對美國科技公司是一大威脅，無論是GoPro相機、蘋果iPhone或HP筆電，領先位置都有開始被中國公司取代之虞。聯想是中國2004年買下IBM後取得成功突破的品牌。

中國在創新方面急起直追也不光是像大疆這種公司的崛起，中國企業受矚目的專利申請也已在世界名列前茅。顧問公司Canalys駐上海的分析師賈沫說：「中國移向高端製造、研究與設計的趨勢不會停歇。」