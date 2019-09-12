大陸對美加稅 列排除清單

2019-09-12 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



大陸對美國釋出善意，首度公布對美加徵關稅商品排除清單。圖為大陸國家主席習近平（右）日前會見美國總統川普。 本報系資料庫 分享 facebook 美中貿易協商下（10）月舉行，大陸持續釋放善意，大陸國務院關稅稅則委員會，昨（11）日公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，包括飼料用魚粉、潤滑油、飼料用乳清等商品，並自9月17日起實施一年。

央視分析，這是自美方挑起並不斷升級經貿摩擦以來，中方首次公布關稅排除清單，目的是儘量減少經貿摩擦對在華企業的影響，體現出中方應對經貿摩擦一貫的冷靜、理性，以及對企業和民眾的高度負責。

大陸國務院關稅稅則委員會昨日公布，根據「國務院關稅稅則委員會關於試行開展對美加徵關稅商品排除工作的公告」，對首批對美加徵關稅商品，第一次排除部分商品，並分兩個清單實施排除措施。

新華社報導，包括飼料用魚粉、潤滑油等12項商品列於「清單一」的商品，自9月17日至2020年9月16日，不再加徵大陸為反制美301措施所加徵的關稅；對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起六個月內按規定向海關申請辦理。

另外，包括飼料用乳清、脫模劑等四項列於「清單二」的商品，同樣自9月17日至2020年9月16日，不再加徵為反制美301措施所加徵的關稅，但已加徵的關稅稅款不予退還。

下一步，國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，適時公布後續批次排除清單。

央視報導，專家表示，列入第一次關稅排除清單的16項商品共涉及近300份有效申請，占企業申請總數的近三分之一；而美方目前雖然已公布八批排除清單，但所涉申請所占比率較小。

按照中美雙方商定，10月初將在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。

雙方相向而行、力爭本輪磋商取得實質性進展，是包括中美企業在內的各方共同期盼。

中方堅決反對貿易戰升級，不會為反制而反制；既對美方的貿易霸凌行為作出堅決的回應，同時也盡最大的努力減少對在華企業的衝擊。

制訂並公布對美加徵關稅商品排除清單，就充分體現出中方應對貿易戰內外兼顧的綜合考量。